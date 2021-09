Interne Dokumente enthüllen Facebooks Pläne für junge Kinder

Der Social Media-Konzern Facebook arbeitet schon seit Jahren an einer Strategie, Kinder zur Zielgruppe für Facebook zu machen. Sogar Kleinkinder unter vier Jahren werden dabei ins Visier genommen. Das zeigen interne Dokumente, die dem Wall Street Journal vorliegen und deren Echtheit von Facebook bestätigt wurde.

Beispielsweise hat das Unternehmen Strategien erforscht, wie Kinder möglichst oft und lange die Facebook-App "Messenger Kids" benutzen können - sogar bei Treffen in der echten Welt. Zudem untersucht Facebook detailliert das Nutzerverhalten von Kindern aller Altersgruppen - inklusive das von Kindern zwischen null und drei Jahren.

Facebook kämpft um junge Menschen - mit allen Mitteln

Für das Unternehmen ist der Fokus auf Kinder und Jugendliche möglicherweise eine Überlebensfrage. Die klassische Facebook-Plattform wird von Unter-18-Jährigen kaum noch genutzt, während die Konkurrenten Snapchat und TikTok immer beliebter werden.

Zahlreiche Vorwürfe gegen Facebook

Die Enthüllung des Wall Street Journal ist Teil einer großen Recherche, die Facebook wegen zahlreicher kontroversen Strategien und Äußerungen in ein kritisches Licht rückt. So hat Facebook etwa sogenannten VIP-Accounts erlaubt, die Facebook-Regeln für Belästigung zu brechen. Außerdem tue das Unternehmen nicht genug gegen Kriminalität in Entwicklungsländern, die über die Facebook-App abgewickelt wird.

Besonders schwer wiegen die Vorwürfe, die Kinder und Jugendliche betreffen. Dass die Facebook-Tochter Instagram bei einem von drei Mädchen psychische Probleme verschlimmert, war dem Unternehmen schon lange bekannt. Trotzdem hatte man das Problem nach außen verschwiegen. Im Zuge der Enthüllungen hat Facebook auch sein angekündigtes Projekt, eine Instagram-App speziell für Kinder zu entwickeln, vorerst auf Eis gelegt.