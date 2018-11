Intelligente Lügendetektoren an der Grenze

Nur, wieso darf ein KI-Lügendetektor entscheiden, wer wie gründlich kontrolliert wird? In deutschen Gerichten etwa sind Lügendetektoren auch aufgrund ihrer Unzuverlässigkeit als Beweismittel nicht zugelassen.

Außerdem kann eine KI auch nur so gut sein, wie sie trainiert wurde. Der Praxis-Test der "iBorderCtrl"-KI im Einsatz an den Grenzen steht erst noch an.

Bislang nur Forschungsprojekt

Tina Krügel ist Professorin für Rechtsinformatik an der Uni Hannover. Auch ihr Institut ist an dem Pilot-Projekt beteiligt als eine Art Kontrollinstanz. Sie forscht zu den ethischen und juristischen Fragen, die das Projekt aufwirft.

Tatsächlich trifft die KI die Entscheidung nicht. Die KI wird in dieser Konstellation hier einfach nur eine Risikobewertung abgeben. - Tina Krügel, Uni Hannover

Ähnlich wie einer Bonitätsprüfung. In dem Fall der Einreise-Entscheidung, bleibt genau diese letzte Bewertung und Entscheidung beim Grenzbeamten. Aber auch das wäre derzeit noch problematisch - und ist ein Grund, warum "iBorderCtrl" noch ein Forschungsprojekt ist:

Es ist natürlich so, dass dieser Score-Wert, der da am Ende rauskommt, den Grenzbeamten beeinflussen wird. Insofern ist das per se eigentlich verboten, sagt das Gesetz. Es sei denn, es gibt eine Rechtsgrundlage dafür. Die müsste hier eben geschaffen werden, und dann müssen Safeguards, also Sicherungen, eingebaut werden. - Tina Krügel, Professorin für Rechtsinformatik

Sicherungen wie eine zuverlässige Datenbasis, aufgrund der die KI Entscheidungen fällt. Es müssen Datenkategorien grundsätzlich ausgeschlossen werden, die Diskriminierung erlauben. Höchste Standards für Datensicherheit etabliert werden. Das System immer wieder aufs Neue überprüft werden. Und: Die Kontrolle und Einhaltung dieser Sicherungen in die Hand einer Ethikkommission gegeben werden.

Ich halte es bisher schon – was ich gesehen habe – für ganz erfolgsversprechend. Ob es dann am Ende eingesetzt wird, ist eine andere Frage. Aber dass das Projekt am Ende wirklich mit einem Erfolg endet, das halte ich für sehr wahrscheinlich. - Tina Krügel, Uni Hannover

Forschungs-Ergebnisse wird das Projekt auf jeden Fall liefern. Vielleicht kann uns künstliche Intelligenz ja tatsächlich zuverlässig beim Lügen entlarven. Oder die Erkenntnis ist, dass intelligente Lügendetektoren am Ende vielleicht doch nicht so intelligent sind.