Instagram will Posts von Usern anzeigen, denen man nicht folgt

Instagram möchte mehr so werden wie TikTok - und das bedeutet: Fotos von Verwandten und Freunden könnten bald im Feed nach unten rutschen, und stattdessen wäre mehr Platz für Beiträge von Accounts, denen man überhaupt nicht folgt.

Mehr vorgeschlagene Beiträge, weniger Freunde und Familie

Schon jetzt gibt es auf Instagram die "Vorgeschlagenen Beiträge". Sobald eine Userin alle neuen Fotos von den Accounts gesehen hat, denen sie folgt, beginnt ein neuer Feed: Darin Bilder von Accounts, denen sie noch nicht folgt. Zusammengestellt werden diese von einem Algorithmus, der aus dem Userverhalten einer Person eine auf sie zugeschnittene Auswahl generiert.

Nun will Instagram das ändern. Der neue Feed, der zunächst an einer Auswahl von Usern getestet wird, platziert "vorgeschlagene Beiträge" schon weiter oben im Feed, ähnlich wie Werbeanzeigen. Das bedeutet, bald könnte es nicht mehr möglich sein, das Ende eines Feeds zu erreichen. Stattdessen könnte man einfach endlos weiter scrollen.

Instagram möchte werden wie TikTok

Instagram orientiert sich damit wieder einmal an TikTok - der chinesischen Video-App, die derzeit massiv an Einfluss gewinnt. Bereits in der Vergangenheit hat Instagram Funktionen von TikTok in seiner App übernommen, jetzt ist auch TikToks "For You"-Feed ins Visier von Instagram geraten. TikTok ist berüchtigt für seinen endlosen Feed, der dazu einlädt, Stunden in der App zu verbringen.

Anders als Instagram ist TikTok jedoch kein soziales Netzwerk und legt seinen Fokus mehr auf aufwendig produzierte Inhalte und weniger auf Freunde und Familie. Wer durch den TikTok-Feed scrollt, hat die wenigsten Menschen darin schon einmal im echten Leben gesehen. Instagram könnte sich damit in eine ähnliche Richtung bewegen.