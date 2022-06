Instagram: Neue Kontrollmöglichkeiten für Eltern

Ab Ende Juni sollen Eltern besser kontrollieren können, was ihre Kinder auf Instagram so treiben. Die neuen Kontrollmöglichkeiten können bei Kindern ab 13 Jahren eingerichtet werden. Mit dem 18. Lebensjahr erlischt die Funktion automatisch.

Wie viel Zeit verbringt mein Kind auf Instagram?

Mit Hilfe der neuen Instagram-Funktion erhalten Eltern weitreichende Informationen über das Nutzungsverhalten ihres Kindes und können auch selbst bestimmte Vorgaben machen. Beispielsweise können die Erziehungsberechtigten einstellen, wie lange der Nachwuchs täglich Instagram nutzen darf und auch Pausenzeiten einstellen. Sie können aber auch die Follower einsehen und sich über neue Follower benachrichtigen lassen.

Es gibt allerdings auch Grenzen: Eltern können keine Nachrichten einsehen und auch nicht die Suchhistorie. Wenn der Account auf privat gestellt ist, können sie zudem auch nicht sehen, was das Kind auf Instagram postet.

Kind muss Erziehungsberechtigten die Erlaubnis erteilen

Wichtig: Um die Aufsichtsfunktion zu aktivieren, muss das Kind zustimmen. Konkret heißt das, dass der Nachwuchs per Instagram-App die Eltern dazu "einladen" muss, das Kinderkonto zu verwalten. Eltern können aber auch selbst eine entsprechende Anfrage an das Kind schicken. In jeden Fall aber benötigen auch die Eltern ein Instagram-Konto.

