Instagram: Lionel Messi beliebter als Ei "Eugene"

Die Instagram Bildergalerie von Lionel Messi, in der er den Sieg Argentiniens feiert, hat aktuell mehr als 68 Millionen Likes – Tendenz steigend. Argentinien hatte am Sonntag in einem denkwürdigen Spiel gegen Frankreich das WM-Finale in Katar gewonnen– der erste argentinische WM-Triumph seit 36 Jahren. Messis Instagram-Post erzielte über 11 Millionen mehr Likes als der vorherige Rekordhalter – das Instgram-Ei.

Das Instagram-Ei mit dem Namen Eugene, hatte 2019 den Instagram-Olymp erklommen. Damals hatte der Werbeexperte Chris Godfrey das Foto des Eis gepostet und das Internet aufgefordert, dafür zu sorgen, dass das Ei mehr Likes bekäme, als die damalige Rekordhalterin Kylie Jenner. Die Unternehmerin hatte zuvor ein Bild von ihrem Neugeborenen gepostet, das 18 Millionen mal geliked worden war.

Besitzer des Instagram-Ei-Accounts wollen Messi von der Spitze stürzen

Das Instagram Ei, das mittlerweile auch unter dem Titel "World-Record-Egg" bekannt ist, brach Jenners Rekord und erreichte 57 Millionen Likes und wurde zum beliebtesten Social-Media-Beitrag der Geschichte. Nun aber ist das Ei Eugene nur noch der zweitbeliebteste Beitrag der Instagram-Geschichte.

Auf der Seite des Eis heißt es nun: “Vor 4 Jahren haben wir uns auf eine Mission begeben, 9 Tage später haben wir Internetgeschichte geschrieben. Zusammen. Heute hat Lionel Messi (vorerst) die Krone übernommen, aber ich habe noch eine Frage. Wer ist der Größte aller Zeiten? Cristiano Ronaldo oder Lionel Messi?” Die Nutzer werden aufgefordert, ihre Antworten in die Kommentarspalte unter dem bekannten Ei-Bild zu schreiben. Viele vermuten, dass die Betreiber auf diese Weise versuchen wollen, zurückzuschlagen und Lionel Messi von der Spitze abzulösen.

Viele vermuteten Marketing-Kampagne hinter Instagram-Ei

Viele glauben, dass hinter dem Instagram-Ei die Marketing-Kampagne eines großen Unternehmens steckt, das Follower gekauft hat. Chris Godfrey hat das bislang immer verneint. Der Zweck sei nicht gewesen, für etwas zu werben, sondern so viele Likes wie möglich zu bekommen.

Anfang 2019 erschien auf dem Account ein Video, in dem das Ei platzte, weil angeblich der Druck von Social Media auf ihm lastete. User wurden dann auf die Website der gemeinnützigen Gruppe “Mental Health America” geleitet, mit der Aufforderung, "mit jemandem zu sprechen", wenn man jemals mit Stress und anderen psychischen Problemen zu kämpfen habe. Das Video wurde aber mittlerweile von der Seite entfernt.

