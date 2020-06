Influencerin: Polizei ermittelt wegen Insta-Post vom Königssee

Die Aufnahme der Influencerin schlagen in den Sozialen Medien hohe Wellen. Die junge Frau fährt derzeit durch Deutschland und besichtigt Urlaubs-"Hotspots", von denen sie u.a. Fotos auf ihrem Instagram-Account veröffentlicht. So gibt es von ihr und einem Mann ein Foto nahe des Schlosses Neuschwanstein, eines, bei dem sie auf einem Board im Eibsee zu sehen ist, oder beim Plantschen in dem "Naturpool" über dem Königssee.

Nationalparkverwaltung bat um einvernehmliche Lösung

An dieser Stelle passieren immer wieder Unglücke. Im vergangenen Jahr sind dort sogar zwei junge Männer bei Hochwasser im Felsbecken ertrunken. Auch der steile Anstieg zum Wasserfall über rutschige Felsen ist gefährlich. Das gab die Infuencerin in ihrem Post zu. Nach der Veröffentlichung bat die Nationalparkverwaltung die selbsternannte Life-Style-Expertin die Aufnahmen von ihrem Account zu entfernen, um keine Nachahmer anzulocken. Bisher jedoch ohne Erfolg.