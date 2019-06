Industrie 4.0: Internet der Dinge wird erwachsen

Dass sich die internationale Netzgemeinde in München trifft, ist außergewöhnlich. Wichtige Mitteilungen werden meist im Silicon Valley verkündet oder vielleicht in Redmond, wo Microsoft sitzt. Doch diesmal geht es um eine Technologie, von der man sich in Deutschland das große Geschäft erhofft: Industrie 4.0 - das ist die deutsche Variante des Internet of Things. Die W3C-Organisation gibt Gas beim gemeinsamen Standard für die Vernetzung von Geräten und Maschinen, und zwar mit dem WoT (Web of Things)

💡 Was ist das W3C?

Das World Wide Web Consortium (kurz W3C) ist ein Gremium zur Standardisierung der Techniken im World Wide Web. Es wurde 1994 am MIT Laboratory for Computer Science in Cambridge (Massachusetts) gegründet. Das W3C ist eine Mitgliedsorganisation. Gründer und Vorsitzender ist Tim Berners-Lee, der als Erfinder des World Wide Web gilt.

Wenn der Sonnenkollektor die Waschmaschine sucht

Sebastian Käbisch, der von Siemens in die WoT-Gruppe entsandt wurde, erklärt am Beispiel der Photovoltaik-Anlage in einem Privathaus, wo bislang das Problem liegt.

„Man möchte gerne so viel Strom wie möglich von der Photovoltaikanlage nutzen; zum Beispiel, dass die Waschmaschine nur wäscht, wenn genug Strom von der Anlage produziert wird oder die Spülmaschine nur funktioniert, wenn genug Sonnenstrom da ist. Und da hat man verschiedene Geräte die miteinander kommunizieren müssen.“ Sebastian Käbisch, Siemens

Diese Kommunikation funktioniert beim Internet der Dinge bislang aber meist nur reibungslos bei Geräten vom gleichen Hersteller und auch da nicht immer. Das WoT soll nun eine Art HTML für Maschinen bzw. virtuelle Visitenkarten für diese Maschinen zur Verfügung stellen. Darauf kann normiert eingetragen werden, um welche Art von Gerät es sich beispielsweise handelt, wie es funktioniert und wofür es bislang im Haus eingesetzt wird. Die Geräte können sich dann, ohne dass nochmal extra Programmierarbeit geleistet werden müsste, finden und zusammenschalten. Um beim Beispiel zu bleiben, könnte die Photovoltaikanlage alle installierten Verbraucher im Haus suchen und sich mit ihnen vernetzten.

Big Business in vernetzten Fabriken

Das Zusammenschalten von Geräten zu Hause ist – wenn man so will – der unterhaltsamere Teil des WoT. Wirklich ernst – im wirtschaftlichen Sinne - wird es, wenn Maschinen in Fabriken zusammenarbeiten sollen. Hier muss bislang enorm viel Programmierarbeit geleistet werden, damit zum Beispiel verschiedene Roboter kooperieren können. Laut Simon Mayer, Professor Professor für Interaktions- und kommunikationsbasierte Systeme an der Uni St. Gallen, kostet diese Programmierarbeit im Durchschnitt nochmal die Hälfte des Preises, den ein Unternehmen für die Maschine selbst bezahlen muss. Mayer erhofft sich vom WoT mit seinen Visitenkarten für Maschinen einen Schub für die vernetzten Fabrik.

„Idealerweise würde ich doch diese Maschinen kaufen, von einem Drittanbieter, würde sie mir hinstellen, und die würden sich halb autonom oder irgendwann voll autonom miteinander verständigen, wer nun was machen kann, wer welche Funktionalität liefert und wie man diese Funktionalitäten zusammensetzen kann. Und hier kommen die Standards von heute ins Spiel.“ Simon Mayer, Universität St. Gallen