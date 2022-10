In Landshut lebende Russin schockt mit Videos zum Ukraine-Krieg

Eine Straße in der ukrainischen Stadt, die Dashcam eines Autos filmt nach vorne, ein paar Autos vor sich. Plötzlich eine Explosion an der rechten Bildseite, eine Rauchsäule steigt nach oben, wenige Sekunden später eine zweite Explosion in der Bildmitte, ein Feuerball breitet sich aus. Laut dem britischen Guardian zeigt diese Szene Einschläge russischer Raketen in einer Wohngegend der ukrainischen Großstadt Dnipro.

Bei vielen Menschen lösen solche Aufnahmen eines zerstörerischen Angriffs auf eine zivile Gegend wohl Beklommenheit aus, vielleicht Angst, vielleicht Wut. Nicht so bei der Russin Yulia P., die offenbar in Landshut lebt. Von ihr kursiert aktuell ein Video in sozialen Medien, das sie fröhlich tanzend vor den Explosionen zeigt.

Im Netz sorgt das entsprechend für Reaktionen, etwa von Twitter-User Florian Wagner, dessen wütender Tweet zum Thema bis jetzt 1600 Retweets und 5.000 Likes einsammeln konnte.