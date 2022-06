In Berlin beginnt die Internet-Konferenz re:publica

"Leben im Netz", so lautete das Motto der ersten re:publica im Jahr 2007. Damals verirrten sich gut 700 Menschen in die Berliner Kalkscheune, darunter vor allem Blogger. Heute lebt fast jeder irgendwie auch im Netz - und etwas ins Internet zu schreiben, ist so gewöhnlich geworden, wie eine E-Mail zu verschicken. Das bringt neue Probleme mit sich, etwa die Verbreitung von Fake News oder Hass, alles Themen, die bei der re:publica von Anfang an eine Rolle gespielt haben.

Es geht um mehr als "nur" das Internet

Längst ist die re:publica viel mehr, als "nur" eine Bloggerkonferenz, auf der Internet-Themen besprochen werden. Die Konferenz hat sich zur Gesellschaftskonferenz weiterentwickelt, auf der es nicht nur um das Netz geht, sondern auch um Themen wie Nachhaltigkeit, Diversität oder Demokratie. Dieses Jahr wird Bundeskanzler Olaf Scholz erwartet, ebenso wie die Bundesinnenministerin Nancy Faeser.

Talks für alle verfügbar

Viele der Talks werden auf dem offiziellen YouTube-Kanal der Konferenz verfügbar sein. Darunter traditionelle Highlights der Konferenz, wie beispielsweise der Talk des Netzerklärers Sascha Lobo am Mittwoch Abend oder der Vortrag des Philosophen Mathematikers und frühere IBM-Manager Gunter Dueck über Empörungswellen.