Impfzertifkate: Neuausstellung bei abweichenden Namen empfohlen

Viele Millionen Menschen haben in den letzten Wochen das Zertifikat ihrer Booster-Impfung in die Corona-Warn-App oder CovPass-App übertragen. Einigen ist aufgefallen: Ihr Booster-Zertifikat hat sich nicht mit den bereits bestehenden Zertifikaten verknüpft, und wird eigenständig angezeigt.

Viele User berichten, dass beim Ausstellen ihrer digitalen Impfzertifkate der Name nicht eins zu eins mit dem Namen auf ihren bestehenden Zertifikaten von Erst- und Zweitimpfung übereinstimmt. Bei vielen Betroffenen fehlt der Mittelname im dritten Zertifikat. Auch über den umgekehrten Fall wird berichtetet: Der Mittelname ist mit aufgeführt, obwohl er bei den ersten beiden Zertifikaten fehlte.

Sind in der App abweichende Namen und nicht miteinander verbundene Zertifikate ein Problem?

Gesundheitsministerium: Ohne übereinstimmende Namen Zuordnung der Zertifikate möglich

Das Bundesgesundheitsministerium empfiehlt den betroffenen Nutzern, sich ein korrigiertes Zertifikat ausstellen zu lassen. Das hat eine Anfrage des BR24-#Faktenfuchs ergeben.

Damit die Corona-Warn-App die Zertifikate zusammenführen könne ist es laut eines Ministeriumssprechers “zwingend erforderlich”, dass die Angaben auf den Zertifikaten übereinstimmen. Ansonsten sei es technisch nicht möglich, Zertifikate zusammenzuführen.

In einer Antwort des Bundesgesundheitsministeriums auf BR-Anfrage vom 10. Januar hieß es noch, mit ein Abweichen der Namen seien keine Nachteile verbunden. Dies bezog sich allerdings nicht auf die Corona-Warn-App, heißt es nun.

FAQ der Corona-Warn-App: Namensfehler sollten korrigiert werden

Denn seit kurzem zeigt die Corona-Warn-App auch den Status-Nachweis zusammen mit dem Zertifikat an, also etwa 2G oder 3G.

Im FAQ der Warn-App heißt es im Hinblick auf das Update: “Wenn die Daten innerhalb der Zertifikate, beispielsweise Name oder Geburtsdatum, nicht übereinstimmen, kann die Corona-Warn-App diese Zertifikate nicht zueinander zuordnen und den entsprechenden Status ermitteln.” Übereinstimmende Daten aller Zertifikate sind für den korrekten Status also wichtig.

Sind die Zertifikate in der App nicht miteinander verknüpft, zeigt die Corona-Warn-App die Zertifikate in der Übersicht einzeln an.

“Stellen Sie daher sicher, dass Ihr Name beim Ausstellen des Zertifikats korrekt und vollständig eingetragen wird” heißt es im FAQ der Warn-App. Sollte es beim Eintragen der Daten auf dem Impfzertifkat zu einem Fehler kommen, sollte dies korrigiert werden. Diese Empfehlung gibt nun auch das Bundesgesundheitsministerium den App-Nutzern.

Neuausstellung des Impfzertifikats vielerorts möglich

Das Ausstellen der Impfzertifikate übernehmen häufig Apotheker. Fällt ein Fehler bei einem Impfzertifikat auf, sei eine erneute Ausstellung jederzeit möglich, sagt Christian Splett, stellvertretender Pressesprecher der Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände (ABDA).

Dafür müsse man nicht zwingend denjenigen Arzt oder Apotheker aufsuchen, der das fehlerhafte Zertifikat ausgestellt hat. Eine Neuausstellung wegen eines abweichenden Namens ist also in jeder Apotheke, die Zertifikate ausstellt, möglich.