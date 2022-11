IHK für Oberfranken warnt vor Phishing-Mails

Die IHK für Oberfranken Bayreuth warnt erneut vor Phishing-Mails. Wie die IHK in einem Schreiben mitteilt, schreibe eine falsche "IHK Deutschland" aktuell auch in Oberfranken Unternehmen mit der Aufforderung an, ihre im Handelsregister falsch eingetragene Telefonnummer zu korrigieren. Bei Zuwiderhandlung wird ein Bußgeld in Höhe von 2.000 Euro angedroht.

"Dies ist wieder ein Versuch, Unternehmen durch Phishing zu schaden", so IHK-Pressesprecher Peter Belina. Wenn man eine solche E-Mail erhalte, solle diese gelöscht werden – auf keinen Fall sollte der angegebene Link angeklickt werden, heißt es weiter.

"IHK Deutschland" existiert nicht

Die echte IHK weist darauf hin, dass es keine "IHK Deutschland" gibt, auch bei der E-Mail-Adresse "support@mein-ihk.de" handele es sich um eine Fälschung. Auch die Internetadresse, die zur Datenkorrektur verwendet werden soll – http://kopballen.com – sei nicht von der IHK.

Außerdem, so heißt es weiter, führe eine IHK keine Prüfungen auf Anforderung der Finanzbehörden durch und die Pflege des Handelsregisters werde durch die Handelsregistergerichte durchgeführt, nicht durch die IHKs. Überdies gehörten Telefonnummern nicht zu den Pflichtangaben im jeweiligen Handelsregistereintrag.