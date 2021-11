Ifo-Institut: Mobiles Internet kommt voran in Deutschland

Möglicherweise sieht es ja sogar ganz gut aus, was die Handynetzabdeckung im ländlichen Raum angeht. Die Bestandsaufnahme von Ifo-Forscher Moritz Goldbeck zur Entwicklung der Mobilfunkabdeckung während der letzten zehn Jahre, fällt zumindest nicht schlecht aus. Die Studie weist auf klare Fortschritte hin.

Goldbeck und sein Team haben genau in die Datenbank der Bundesnetzagentur geschaut und zum Stichtag im Juli 2021 hierzulande über eine Million Funksysteme an über 70.000 Standorten registriert. In den letzten zehn Jahren kamen in ganz Deutschland über 33.000 neue Mobilfunkstandorte dazu. Rund ein Drittel dieser zusätzlichen Masten wurden in ländlichen Gebieten aufgestellt. Dadurch würde sich nun eine insgesamt gute flächendeckende Versorgung ergeben, so die Verfasser der Studie.

Weiße und graue Flecken werden weniger

Das Mobilfunk-Internet wird dabei fast ausschließlich unterwegs genutzt; nur etwa fünf Prozent der Internet-User in Deutschland haben zu Hause keinen Festnetzanschluss zum Surfen und sind deshalb auch hier auf das Handy-Netz angewiesen. Immer wieder wurde in der Vergangenheit über die sogenannten weißen Flecken auf der deutschen Mobilfunklandkarte diskutiert, in denen maximal 2G-Empfang (also Mobilfunk ohne Internet) möglich ist. Es gibt sie zwar noch, doch auch hier registriert das Ifo-Institut Fortschritte. Inzwischen seien nur noch knapp vier Prozent der Fläche Deutschlands solche weißen Flecken, heißt es.

Weitere rund sieben Prozent sind graue Flecken, in denen lediglich einer der drei Netzbetreiber (Telekom, Vodafone, Telefonica Deutschland) und nicht zwei oder alle drei den Mobilfunkstandard 4G (LTE) anbietet. Fortschritt hier: Die Handy-Gesellschaften tun sich immer öfter zusammen und lassen die Kunden des jeweils anderen auch über ihren Masten ins Internet.

Deutschland EU-Zweiter beim mobilen Internet

Inzwischen hat Deutschland zwar noch lange nicht an jeder Milchkanne einen Handy-Masten stehen, aber im internationalen Vergleich steht man ziemlich gut da. Bei einem Ranking unter den 28 EU-Mitgliedern landet Deutschland immerhin auf Platz 2, nach Finnland. Trotzdem fordert das Ifo-Institut, noch nachzujustieren. Vor allem bei der neuen Mobilfunknetz-Technik 5G gibt es noch viel zu tun.

Dass sich das Wirtschaftsforschungs-Institut überhaupt für Handynetze und einen flächendeckenden Ausbau mit schnellem mobilem Internet interessiert, dafür gibt es laut Moritz Goldbeck verschiedene Gründe. Relativ naheliegend: Geschäftsreisende sind effektiver, wenn sie unterwegs nicht vom Netz abgeschnitten sind, sondern weiterarbeiten können. Darüber hinaus werden sich ganze Branchen in Zukunft nur weiterentwickeln können, wenn schnelles mobiles Internet überall verfügbar ist. So baut autonomes Fahren auch auf ein gutes, schnelles Mobilfunkdatennetz.

Auch Landwirte brauchen mobile Daten

Und in der Landwirtschaft gewinnt etwa das sogenannte Smart Farming an Bedeutung. Dabei wird zum Beispiel Dünger an jeder Stelle mit Hilfe moderner Datentechnik genau dosiert. Und dann gibt es da laut Ifo noch ein größeres, übergreifendes Problem, das man nicht ohne gute Mobilfunkversorgung ebenfalls nicht in den Griff bekommen wird: die Abwanderung aus ländlichen Regionen, wo sich eben viele Menschen vom weltweiten Netz noch immer abgeschnitten fühlen.