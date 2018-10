IBM will Red Hat übernehmen

190 US-Dollar pro Aktie möchte IBM für Red Hat zahlen, insgesamt wäre das ein Kaufpreis von 34 Milliarden Dollar. Red Hat ist ein Software-Unternehmen, das sich vor allem auf Linux spezialisiert hat, ein freies Betriebssystem, das aber auch kommerziell verwendet wird.

Red Hat hat eine eigene Linux-Variante im Angebot, die vor allem auf Servern zum Einsatz kommt, spezialisiert hat sich das Unternehme hierbei vor allem auf Cloud-Anwendungen. Bei Cloud-Anwendungen liegt die Software nicht auf dem eigenen PC, sondern im Internet. Das Cloud-Geschäft gilt als die Zukunft, aber es ist auch hart umkämpft: Neben Amazon und Google, mischt vor allem Microsoft in diesem Wachstumsmarkt mit.

Mit dem Mega-Deal möchte nun auch IBM in der Cloud für Furore sorgen und greift dafür tief in die Kasse. Es wäre die größte Übernahme in der Geschichte des Konzerns und insgesamt die drittgrößte in der amerikanischen IT-Industrie.