Hypes und Katastrophen: Das war das Internetjahr 2021

In einem Jahr der Umbrüche und Skandale war das Internet immer wieder wichtiger Akteur. Aber wenn wir in einigen Jahren auf das Jahr 2021 zurückblicken werden — welche Themen werden es dann definieren? Ein Überblick über die Tech-Highlights 2021.

Krypto, GameStop und NFTs: Das Internet wird zum Casino

Während immer mehr Deutsche ihr Geld in diversifizierten Anlageformen wie ETFs anlegen, explodiert gleichzeitig ein ganz anderer Trend: Überall wird investiert und spekuliert.

Am 1. Januar 2021 stand der Wert der Kryptowährung Bitcoin bei rund 26.000 Euro. Ein einmaliger Höchststand, aber nur zum damaligen Zeitpunkt. Der Preis stieg im März auf über 50.000 Euro, fiel anschließend im Sommer auf die Hälfte und schaffte es im November auf einen neuen Höchststand von 56.000 Euro. Immer dabei: Klein- und Großanleger, die auf den Bitcoin-Preis spekulieren, so viele wie noch nie. Auch andere Kryptowährungen wie Dogecoin, Ethereum und Cardano legten gigantische Wertschwankungen hin — was einige Menschen sehr reich, und andere arm machte.

Kryptowährungen spielten auch bei dem anderen großen Anlage-Hype des Jahres eine Rolle: Den sogenannten NFTs. Dabei handelt es sich um digitale Besitzurkunden auf der Blockchain. Je nachdem, wen man fragt, handelt es sich dabei um die Zukunft des Internets oder um eine nutzlose Investmentblase. Mithilfe der NFT-Technologie wurde ein Bild des amerikanischen Künstlers Beeple für rund 60 Millionen Euro verkauft, das Auktionshaus Christie's machte es damit zu einem der teuersten Kunstverkäufe eines lebenden Künstlers aller Zeiten.