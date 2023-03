Hunderte Experten fordern: KI-Entwicklung muss pausieren!

KI so gefährlich wie Eugenik und Gen-Klons?

Es brauche jetzt kompetente Aufsichtsbehörden für KI sowie eine angepasste und zukunftsorientierte Rechtsprechung. Um die "dramatischen wirtschaftlichen und politischen Umwälzungen" vor allem in Sachen Demokratie zu bewältigen, brauche es gut ausgestattete Institutionen. Im letzten Absatz des Brief heißt es, die Menschheit habe im Fall von Menschen-Klonen und Eugenik schon einmal gefährliche Technologien auf vergleichbare Weise reglementiert.

Nur wenn jetzt richtig geplant und gehandelt würde, blühe der Menschheit eine blühende Zukunft mit künstlicher Intelligenz: Wir hätten die Wahl zwischen dem Genuss eines "langen KI-Sommers" oder aber unvorbereitet in den Abgrund zu rasen.

Bayern hält nichts von KI-Entwicklungspause

Digitalministerin Judith Gerlach (CSU) hält so einen Stopp moderner Technologien für moderne Gesellschaften für "schwer umsetzbar". Sie baut auf EU-weite Regulierung von KI: Die dürfe "Innovationen nicht verhindern, aber muss Menschen schützen", Aufklärungsarbeit allein reiche beim derzeit rasanten technischen Fortschritt nicht mehr aus. Der Landesschutzbeauftragte Thomas Petri betont: "​​Die Arbeit an einem freiheitssichernden Regelungsrahmen sollte für die relevanten staatlichen Akteure Vorrang vor standortbezogenen Begehrlichkeiten haben."

KI-Forschung in Bayern ist besonders gefragt

Für Prof. Dr. Urs Gasser von der TU München ist die Forderung nach einem Moratorium eine "öffentlichkeitswirksame Ablenkung" der Tech-Branche: Ein Moratorium ließe sich global einfach nicht umsetzen und der Brief lenkt davon ab, dass auch heutige KI-Anwendungen schon erhebliche Probleme in Sachen Diskriminierung und Falschinformationen haben. Dem Technikstandort Bayern attestiert er dabei immerhin ein gutes Risikobewusstsein.

Gerade das Land Bayern habe eine "einzigartige Konzentration von KI-Forscherinnen und Forscher gerade auch im Bereich der theoretischen Grundlagen von KI", sagt Prof. Gitta Kutinyok von der LMU München. Wichtiger als einen vollständigen Entwicklungsstopp fände die KI-Forscherin, gerade im KI-Ballungsraum Bayern wiederum möglichst breit über mögliche Gefahren künstlicher Intelligenz zu informieren, zudem mehr Grundlagenforschung und einen weltweit einheitlichen Zertifizierungsprozess für Künstliche Intelligenz.

Es mangelt an Ressourcen und Rechenleistung

Das Tempo, in dem die KI-Entwicklung derzeit voransaust, beunruhigt offenbar auch diejenigen, die daran aktiv mitarbeiten: Selbst der OpenAI-CEO Sam Altman hat inzwischen "ein bisschen Angst davor", verriet er in einem Fernsehinterview. So richtig verstehen die Macher ihr eigenes Produkt also nicht (mehr).

Das gleiche gilt für die Wissenschaft. Andreas Hotho von der Uni Würzburg betont: Die Forschung ist "im Bereich der großen Sprachmodelle schon seit GPT-2 weit hinter den Ergebnissen großer Firmen zurück." Dem Informatikprofessor klagt, ihm und seinen Fachkollegen fehle es schlicht an Ressourcen, Rechenleistung und Zugriff auf die Codes, die KI-Firmen oft wie einen Schatz behüten.