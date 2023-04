Hund statt Vogel: Twitters rätselhafte Logo-Änderung

Doge-Logo nicht überall auf Twitter zu sehen

Wie bei so vielen Musk-Äußerungen weiß man nicht so recht, was man davon halten soll. Es könnte sich sogar um einen verspäteten Aprilscherz handeln, der wegen technischer Probleme zu spät umgesetzt worden sei, spekulieren amerikanische Tech-Blogger.

Der Dogecoin-Hund ist momentan nur zu sehen, wenn man die Startseite von Twitter aufruft. Auf anderen Twitter-Seiten, etwa der Support-Seite, ist noch der blaue Twitter-Vogel zu sehen. Ebenso im Favicon, dem kleinen Logo, das in Browser-Tabs angezeigt wird. Es würde vermutlich niemanden überraschen, wenn sich der Logo-Tausch nur als vorübergehender Spaß entpuppen sollte.