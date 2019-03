Horror-Phänomen „Momo-Challenge“: Was Eltern beachten sollten

Momo ist eine Horrorfigur, die gerade angeblich Youtube-Videos für Kindern heimsucht, etwa Let´s Play-Videos oder Clips der britischen Zeichentrickserie „Peppa Wutz“. Oft soll es in den Videos dann zu gewalttätigen Szenen kommen, zudem ruft Momo die Kinder dazu auf lebensgefährliche Dinge zu tun, Stichwort: „Momo-Challenge“. Bisweilen wird behauptet, die Videos werden in Echtzeit „gehackt“, um sie anzuhalten und Momo darin unterzubringen, technisch ist dies allerdings kaum möglich. Trotzdem hat die Unruhe rund um das Schock-Phänomen kürzlich auch Kim Kardashian auf den Plan gerufen. Die dreifache Mutter appellierte per Instagram-Story an Youtube, etwas gegen die Verbreitung von Momo-Videos zu tun. Der Konzern hat mittlerweile geantwortet und mitgeteilt, dass man keine Hinweise auf Videos habe, in denen die Momo-Challenge gezeigt wird. Solche Videos würden zudem gegen die Richtlinien der Plattform verstoßen.