Horizon Forbidden West: Aloy rettet zum zweiten Mal die Welt

Wunderschön gestaltete riesige Spielwelt

Die riesige offene Spielwelt selbst ist wunderschön und äußerst vielfältig gestaltet: Von schneebedeckten Hochgebirgszügen bis zu sattgrünen Waldstücken, von Wüsten in Rot- und Orange-Tönen bis zu Karibikstränden in leuchtendem Blau und Grün. Die Landschaft wird zudem von Wetter von Schnee bis Sonnenschein und einem steten Tag und Nacht-Wechsel bestimmt, was die Farben und das gute Gefühl, in einer eigenen Spielwelt zu sein, noch verstärkt. Dazu kommen düster-schwarze unterirdische Technik-Areale, in denen Roboter Maschinen bauen.

Jump and Run und Kombinations-Rätsel

Immer wieder finden sich in Aloys Welt aber auch Ruinen des 21. Jahrhunderts: Von Autobahnen, von denen nur die Brückenpfeiler stehen, bis hin zu ehemaligen Großstädten, von denen nur noch die Grundmauern der Häuser geblieben sind.

Interessante und witzige Herangehensweise: Was von unseren Errungenschaften wohl in 1000 Jahren noch übrig sein wird. Dort kann Aloy besondere Artefakte finden. Bei der Suche danach verbindet das Spiel Kombinations-Rätsel mit Jump and Run Parcours.

Große Menge an Nebenaufgaben

Gleichzeitig zum großen Erzählstrang, der allein rund zehn Stunden Spielzeit umfasst, hält "Horizon Forbidden West" sehr viele kleine sehr unterschiedliche Nebenaufgaben bereit, die alle aufwendig gestaltet sind. Von reinen Sammelaufgaben, die aber witzig verpackt sind, über extra Erkundungen, Detektiv-Aufgaben, Schleichaction und viele andere Prüfungen und Zusatzaufgaben, die Aloy übernehmen kann.

Mimik wie im computeranimierten Trickfilm

Dabei ist die Ausgestaltung bemerkenswert: Die Mimik und die Bewegungen der Figuren, die Aloy trifft, unterscheiden sich kaum noch von Figuren in computeranimierten Trickfilmen und die Gespräche mit ihnen sind durchwegs sehr gut synchronisiert. Das und wie sie mit der Spielwelt verwoben sind, verleiht den einzelnen Charakteren eine Tiefe, die für ein Computerspiel neue Maßstäbe setzt.