Homeoffice-Boom: Sind Büro-Produkte seit Corona teurer?

Über die Daten

Die Daten zum Verbraucherpreisindex und den für diese Analyse verwendeten Einzelindizes werden vom Statistischen Bundesamt zur Verfügung gestellt. Sie beruhen auf den vom Statistischen Bundesamt monatlich erhobenen Verbraucherpreisen eines aktuellen Warenkorbes mit etwa 300.000 Einzelprodukten. Diese werden zu 645 Güterarten wie Monitoren, Scannern oder Drahtlosen Telekommunikationsdienstleistungen zusammengefasst

Der Verbraucherpreisindex und die Indizes der einzelnen Güterarten geben keine absoluten Preise an, sondern das Verhältnis der Preise in der jeweiligen Güterart zu einem früheren Vergleichszeitraum – derzeit das Jahr 2015. Diesem wir der Wert 100 zugewiesen. Hat eine Güterart den Index 107, sind die Preise in dieser Güterart seit 2015 also um sieben Prozent gestiegen.

Die Daten zur Preisentwicklung auf dem Preisvergleichsportal idealo.de wurden uns von idealo.de zur Verfügung gestellt. Sie basieren auf den durchschnittlichen Angebotspreisen pro Monat für alle Produkte in der jeweiligen Kategorie.