Holpriger Start für Trumps Twitter-Klon "Truth Social"

Es ist kein Geheimnis: Donald Trump liebt Twitter. Der ehemalige US-Präsident war während seiner Amtszeit für seine ausgiebige Twitter-Nutzung bekannt — bis er von seiner Lieblingsplattform verbannt wurde. Nach dem tödlichen Sturm auf das Kapitol durch Trump-Anhänger im Januar 2021 weigerte sich Trump, die Ausschreitungen zu verurteilen, und wiederholte stattdessen Verschwörungsmythen über eine angeblich gestohlene Wahl. Kurz darauf wurde er von Twitter und zahlreichen anderen Plattformen gesperrt.

Truth Social als Twitter-Ersatz

Seit nun einem Jahr haben andere Plattformen versucht, Trump und seine zahlreichen Fans zu sich zu holen. Nischen-Netzwerke wie Gab, Parler und Gettr haben allesamt für Trump als Nutzer geworben — jedoch ohne Erfolg. Seit Kurzem ist auch klar, warum: Trumps einziger Ersatz für Twitter ist einer, für den er selbst verantwortlich ist.

Die neue Plattform "Truth Social" wurde vor einigen Monaten angekündigt. Optisch erinnert sie stark an ihr Vorbild Twitter. "Euer Lieblingspräsident wurde ruhiggestellt", schrieb Trump in der Ankündigung. Truth Social solle nun "allen eine Stimme geben".

Holpriger Start

Heute soll Truth Social offiziell an den Start gehen — vorerst nur in den USA. Das könnte mit Problemen verbunden sein, denn bislang verläuft die Entwicklung von Truth Social mit einigen Schwierigkeiten. So gelang es etwa schon kurz nach der Ankündigung einem Hacker, den Usernamen für Donald Trump für sich zu reservieren und auf Trumps noch nicht aktivem Account ein Bild von einem defäkierenden Schwein hochzuladen.

Nun, da der offizielle Launch der Seite in den USA kurz bevorsteht, wurde Truth Social einigen ausgewählten Beta-Testern zur Verfügung gestellt — die meisten von ihnen bekennende Trump-Fans. Doch auch die Nachrichtenseite The Daily Dot verschaffte sich einen Zugang, und entdeckte auf Truth Social unter anderem Bilder von Pornographie, Hinrichtungsvideos und Waffen.

Steht Truth Social wirklich für Redefreiheit?

Auch die Behauptungen, Truth Social würde ein besonderes Augenmerk auf Redefreiheit legen, passen bislang nicht zur Realität der Seite. So ist es laut den Nutzungsbedingungen von Truth Social verboten, "uns oder die Seite zu verunglimpfen, zu beeinträchtigen, oder ihr anderweitig zu schaden". Was unter Verunglimpfung fällt, das liegt im Ermessen der Trump Media & Technology Group, einem neu gegründeten Unternehmen, von dem Donald Trump selbst Vorstand ist.

Eine weitere Schlüsselfigur bei Truth Social ist Devin Nunes, ein ehemaliger republikanischer Abgeordneter, der in der Trump Media & Technology Group als Geschäftsführer fungiert. Nunes ist vor allem dafür bekannt, einen Twitter-Account verklagt zu haben, der in scherzhaften Tweets behauptet hatte, die "Kuh von Devin Nunes" zu sein. Nunes forderte daraufhin 250 Millionen Dollar Schadenersatz. Seine Forderungen wurden von amerikanischen Gerichten mehmals abgewiesen — Witze über Kühe seien vom Recht auf Redefreiheit gedeckt.