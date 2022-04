Hilfs-App aus München für Menschen in der Ukraine

Das Programm nennt sich UGT Request und wird offenbar gut angenommen. In 72 Stunden seien bereits über 3000 Bestellungen eingegangen. Und das ist erst der Anfang, sagt Gus. Die Betroffenen müssen sich nichts kompliziert über einen Appstore herunterladen, sie erreichen das Programm über den Browser und damit läuft es auf PCs, genauso wie auf jeder Art von Smartphone. Das sei ihm sehr wichtig gewesen, sagt Gus. In einer einfach gestalteten Maske müssen sie nun auf dem Smartphone die wesentlichen Informationen eingetippt werden: um wie viele Personen geht es, wo ist der aktuelle Standort und welche Dinge werden benötigt.

Hilfslieferungen landeten angeblich bei der russischen Armee

Um die Lieferungen an die richtigen Orte zu bekommen, wird ein Netzwerk von vertrauenswürdigen Personen aufgebaut, die in der Ukraine sind und dort Abholstellen eröffnen. Da sich die Lieferungen nun digital verfolgen lassen, kann auch verhindert werden, dass Waren einfach verschwinden, ohne dass es auffällt. Gus hat angeblich erfahren, dass sich Menschen an den Verteilstellen in Polen immer wieder als bedürftige Ukrainer ausgaben, um die Hilfsgüter an die russische Armee weiterzureichen. Da die Lieferketten nun bei UGT request digital abgebildet werden, können die Bedürftigen auf dem Handy verfolgen, wo ihre Bestellung gerade ist und wann sie voraussichtlich an ihrer Abholstelle ankommt. Damit lassen sich unnötige und womöglich lebensgefährliche Wege vermeiden, weil man nicht mehr regelmäßig nachschauen muss, ob die Lieferung schon da ist.

Die App ist Notrufknopf, Übersetzer und Navigator

Die zweite Gruppe, die Ukraine Global Tasforce unterstützen will, die Geflüchteten, ist ebenso in Gefahr. Es gibt Berichte von Entführungen, Zwangsprostitution oder anderen Übergriffen, vor allem auf geflohene Frauen und Kinder. Oft verhindert die Sprachbarriere, dass die Opfer Hilfe rufen können. Auch hier könne Technologie helfen, sagt Gustavo Iwanaga. Er und seine Gruppe programmieren nun eine Anwendung mit der sich durch ein paar Klicks auf das Smartphone Hilfe herbeirufen lässt, ohne dass man in dem fremden Land telefonieren muss. Das Programm erledigt den Anruf automatisch, teilt Name und Standort des Opfers mit und was passiert ist.

Aber die technische Hilfe geht noch weiter. Gus beschreibt die Situation vieler Geflüchteter. Stellen Sie sich vor, sie sind eine Frau, die alleine mit ihren Kindern in einer fremden Stadt ankommt, sagen wir in Sofia in Bulgarien. Sie haben Hunger, die Kinder sind ausgelaugt und traumatisiert, die brauchen seelische Unterstützung und Medikamente. Sie benötigen außerdem etwas zu Essen und einen sichern Schlafplatz, aber Sie können die Sprache nicht und kennen sich nicht aus. Kurz: Sie sind ziemlich unter Druck. Für all diese Probleme will die Anwendung schnelle Lösungen anbieten, und zwar bezogen auf den Standort, an dem man sich gerade befindet. Man bekommt eine Krankenstation in der Nähe angezeigt und eine Unterkunft für die nächste Nacht. Die App ist also Vieles zugleich: Notrufknopf, Übersetzer und Navigator.

Die App soll noch viel größer gedacht werden

Gustavo Iwanaga hat derzeit zwei Jobs, seine normale Arbeit bei Google in München und dann die Tätigkeit für Ukraine Global Tasforce. Diese Aufgabe wird immer größer und deshalb komme derzeit nicht zum Schlafen sagt Gus. Sein Ziel: UGT Request zu einer weltweit funktionierenden App zu erweitern, denn Krieg und Flucht gibt es ja nicht nur in der Ukraine.