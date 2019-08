Highlights der "Gamescom Opening Night"

Zwei unerwartete Überraschungen gab es während der Show auch: Zum einen hat Sony das Studio Insomniac gekauft. Insomniac hat zwar schon Exklusivtitel wie "Marvel's Spider-Man" für Sonys PS4 gemacht, aber auch das Spiel "Sunset Overdrive" für deren direkten Konkurrenten, Microsofts Xbox One.

Mit dem Thriller-Game "Erica" fand auch ein sogenannter "Shadow Drop" statt. Der Shadow Drop ist immer mit den Worten "Out Now" verbunden, da der entsprechende Titel überraschender Weise sofort oder noch am selben Tag veröffentlicht wird. Vergleichbar mit Überraschungs-Veröffentlichungen von Künstlern in der Musikbranche.

"The Witcher 3" bekommt "Nintendo Switch"-Version

Fans durften sich auch freuen, da es nun einen Veröffentlichungstermin von "The Witcher 3" für die "Nintendo Switch" gibt. Das Rollenspiel wird von Kritikern als eines der besten Spiele der letzten Jahre betrachtet und ist wohl mit verantwortlich, dass "Cyberpunk 2077" einer der am meisten erwarteten Spiele-Titel des nächsten Jahres ist. Immerhin ist "CD Projekt Red" derselbe Entwickler. Durch die technische Limitierung der Nintendo Switch sieht deren Version von "The Witcher 3" grafisch nicht so opulent aus, was auch im Trailer zu sehen war. Zum Ende der Show deutete Geoff Keighley an, dass es im nächsten Jahr wieder eine "Gamescom Opening Night Live" geben wird. Der Aufmerksamkeit der Gamescom wird das sicher nicht schaden.