Herr der Ringe-Serie: Amazon stoppt Online-Bewertungen

Die neue Herr der Ringe-Serie "Der Ringe der Macht" ist die wohl teuerste Serienproduktion aller Zeiten — mehrere Milliarden Dollar will Amazon für mehrere Staffeln der Serie ausgeben. Beim Publikum und bei Kritikern kommt die Serie bislang eher gut an — doch Daten dafür sind schwer ausfindig zu machen. Grund dafür: Amazon hat die Bewertungen der Serie vorerst gestoppt.

Die Wirkung von "Review-Bombing"?

Amazon erklärt seine Haltung als Reaktion auf sogenanntes "Review-Bombing" — so bezeichnet man das massenhafte Bombardieren eines Produkts mit negativen Bewertungen, das weniger der Qualität der Serie, und mehr mit einem politischen Statement zu tun hat. In den 72 Stunden nach Veröffentlichung sollen für Amazon-Filme und -Serie erst einmal keine Bewertungen abgegeben werden können — so die neue Regel.

Bereits seit der Ankündigung von "Die Ringe der Macht" sieht sich Amazon Kritik ausgesetzt. So kritisieren manche Fans von J.R.R. Tolkien die Übernahme von Tolkiens Werk durch einen Megakonzern. Auch in rechtspopulistischen Kreisen wird die Serie angegriffen, da sie nicht-weiße Schauspieler in prominenten Rollen zeigt. Einige Beobachter vermuten in den vielen negativen Bewertungen deshalb einen rassistischen Shitstorm.

Was tut IMDb?

Brisant ist auch, wie Amazon mit IMDb umgeht. Die Internet Movie Database, kurz IMDb, ist eine Website, die weltweit von Filmfans zum Bewerten von Filmen und Serien genutzt wird. Eine gute IMDb-Bewertung kann einen großen Einfluss auf den Erfolg einer Serie haben. Unmittelbar nach der Veröffentlichung von "Die Ringe der Macht" wurde die Serie auf IMDb oft negativ bewertet — aktuell gibt jede vierte Bewertung der Serie nur einen von zehn Sternen.

Auf IMDb ist es wohl weiter möglich, "Die Ringe der Macht" zu bewerten. Allerdings sind offenbar massenhaft negative Rezensionen gelöscht worden — Amazon scheint sämtliche Rezensionen entfernt zu haben, die der Serie weniger als 5 Sterne geben. Darunter wohl auch solche, die die Serie kritisieren, mit Rassismus jedoch nichts zu tun haben.

Im Netz ist "Review-Bombing" ein altbekanntes Phänomen — im Frühjahr 2022 wurde etwa die Marvel-Serie "Moon Knight" von zahlreichen Accounts aus der Türkei mit 1-Sterne-Bewertungen übersäht, weil sie in einer Episode den Völkermord an den Armeniern erwähnt hatte.