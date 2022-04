Headline: Killer’s Security: Phisher und Spammer

Der Ukraine-Krieg hat die Weltwirtschaft durcheinander gebracht. Und Internet-Kriminelle nutzen die Turbulenzen für ihr schmutziges Geschäft. Ukraine steht derzeit meist im Betreff betrügerischer Mails, die in den Spam-Filtern weltweit hängen bleiben – oder wenn’s dumm läuft – durchkommen. Man wird um Spenden gebeten oder um eigenartige Gefälligkeiten, oder man bekommt eine gefälschte Mail von einem Finanzdienstleister. Davor warnt aktuell die Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein. Paypal-Usern etwa wird vorgegaukelt, sie hätten ihr Konto – Zitat – „fragwürdig verwendet“ – ja, ist ja einiges durcheinander gekommen mit dem Zahlungsverkehr - und deshalb sei das Konto jetzt gesperrt worden. Ein Link vermeintlich zum Wieder-Freischalten ist dabei. Und was man dort dann eingibt, wenn man sich löffeln lässt, das landet direkt bei irgendwelchen Cybergangstern.

Wer ist Dr. Gottlob Berger?

Die BaFin warnt ebenfalls, die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, auch so ein imposantes Finanzinstitut. Es warnt vor gefälschten Mails, die in seinem Namen verschickt werden: Man würde Geld zurückerhalten, heißt es darin, müsse aber zuvor eine Sicherheits-Zahlung hinterlegen. Ansprechpartner sei Dr. Gottlob Berger. Stimmt nicht, sagt die BaFin. Bei ihr ist niemand beschäftigt, der so heißt. Den Mann gibt es nicht. Das Ganze ist ein aktueller Betrugsversuch mit Mails im Finanzsektor.

Chrome Nummer 100

Die 100ste Version von Google’s Browser Chrome steht im Netz. 2008 ist die erste herausgekommen, jetzt also die 100ste. Sollte man mal nachschauen, ob man die hat, ob der Browser sich ordentlich auf den aktuellen Stand gebracht hat. Chrome 100 dichtet etliche Sicherheitslücken ab, die Hacker bereits kennen und angreifen.

Staatstrojaner-Firma pleite

Eine Insolvenz-Anzeige: Die Münchner Finfisher GmbH ist pleite und hat den Geschäftsbetrieb eingestellt. Das war die Firma hinter dem Staatstrojaner, den der Freistaat vor zehn Jahren von der Leine gelassen hat. Zwischenzeitlich hat die Staatsanwaltschaft gegen Finfisher wegen illegaler Exporte ermittelt und Unternehmenskonten beschlagnahmt.

World Backup Day

Ein Feiertag war noch diese Woche. Doch echt. Einer von diesen Computer-Gedenktagen, die die Branche regelmäßig und in großer Zahl ausruft: am Donnerstag der World-Backup-Day. Doch, ist wichtig – wegen des digitalen Ungeziefers, der Ransomware, die Smartphones und PCs befällt, Dateien verschlüsselt und dann für die Entschlüsselung Lösegeld verlangt. Kann man noch nachträglich begehen, diesen IT-Feiertag, indem man Backups seiner Dateien zieht. Also erst einmal sollte man Ordnung in den ganzen Verhau bringen und alle Dateien in ein großes Verzeichnis packen, das man dann auf eine externe Festplatte kopiert. Die stöpselt man ab und legt sie in eine Schreibtisch-Schublade, wo das Ungeziefer nicht ran kann. Und das muss man natürlich öfters machen, regelmäßig und nicht nur am World-Backup-Day.

