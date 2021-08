Hate Speech: “Facebook ist am Schlimmsten”

Zwei Monate lang haben Imran Ahmed und sein Team des Zentrums gegen digitale Hassbotschaften (CCDH) in Washington antisemitische Hassbotschaften verfolgt. Zuvor hatten sie 714 Einträge auf Facebook, Twitter, TikTok, Instagram und Youtube ausgemacht und diese den Plattformen mit deren Reporting-Tools gemeldet. Die Hassbotschaften waren nicht etwa interpretationsbedürftig, sondern eindeutig antisemitisch. "Juden und alle Israelis hätten im Holocaust sterben sollen. Hitler wurde da verherrlicht und Juden als Ungeziefer und Krankheit bezeichnet", erzählt Ahmed.

Alle schlecht, Facebook noch schlechter

Nach zwei Monaten haben die Forschenden überprüft, wie viele der gemeldeten Einträge noch immer online sind. Zwei Zahlen haben Ahmed und sein Team erschüttert: die Einträge wurden in dieser Zeit gut 7.3 Millionen Mal abgerufen, gelöscht wurde aber nur ein kleiner Teil, gerade mal 16 Prozent über alle Plattformen hinweg. Wenn man wissen möchte, welches Unternehmen am besten mit diesen Inhalten umgeht, landet man beim Frisurenwettbewerb von fünf glatzköpfigen Männern. Alle haben schlecht abgeschnitten, aber am schlimmsten war Facebook", so Ahmed.

Zu faul, zu gierig, zu unfähig?

Das Ergebnis der Studie steht in krassem Gegensatz zu dem, was zum Beispiel Facebook im vergangenen Oktober bekannt gegeben hatte. Damals teilte das Unternehmen von Mark Zuckerberg mitgeteilt, man werde ab sofort keine Inhalte mehr erlauben, die den Holocaust leugneten. CCDH Chef Ahmed meint, die großen Social Media Plattformen seien nicht in der Lage oder nicht gewillt, effektiv gegen antisemitische Beiträge vorzugehen, sei es aus Gier, Faulheit oder der Unfähigkeit zu erkennen, dass diese Inhalte Auswirkungen auf die reale Welt hätten.

Vorbild Deutschland?

Nicht nur Juden seien in der Off-Line-Welt Opfer von Attacken; Schwarze oder Muslime seien ebenfalls Angriffen ausgesetzt. Als Beispiele nennt Ahmed den Völkermord an den muslimischen Rohingya in Myanmar, der in sozialen Medien angestachelt wurde oder die Erstürmung des US-Kapitols am 6. Januar durch Trump-Anhänger. Nur dort, wo es strenge Gesetze gegen antisemitische Hassbotschaften wie in Deutschland gebe, würden diese Einträge gelöscht. In den USA passiere das aber genau nicht. Weil ein Telekommunikationsgesetz aus dem Jahr 1996 die Silicon Valley Konzerne schütze.

Schlechtes Zeugnis auch für TikTok

Die Studie hat aber nicht nur User-Einträge untersucht. Auch die Verbreitung von Hashtags bei Twitter, Instagram und TikTok wurde untersucht. Hashtags wie #fakejews und #killthejews wurden im zweimonatigen Beobachtungszeitraum auf 3.3. Millionen mal angesehen.

Besonders schlechte Noten stellte das Zentrum gegen digitale Hassbotschaften auch der Videoplattform TikTok aus. Das chinesische Unternehmen versäume es, Nutzer zu sperren, die jüdischen User Hassbotschaften via Direktnachricht schickten. Nur fünf Prozent dieser Konten sperre TikTok.

