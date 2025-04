Hat die US-Regierung Zölle auf Pinguine mit ChatGPT errechnet?

US-Präsident Donald Trump hat mit seinen Zollankündigungen am Mittwochabend für teils heftige Reaktionen an den globalen Kapitalmärkten gesorgt. „Die letzten 24 Stunden waren für die Märkte wirklich historisch", fasst Jim Reid von Deutscher Bank Research die Bewegungen zusammen. An der Wall Street wurden Werte in Höhe von rund 2,5 Billionen Dollar vernichtet.

Zölle für Pinguine und verlassene Inseln

Zu den überraschendsten Aspekten der neuen Zollpolitik gehört die Aufnahme winziger, unbewohnter Inseln wie Heard und McDonald Islands – ein australisches Territorium etwa 4.000 Kilometer südwestlich von Australien. Diese abgelegenen Inseln, auf denen ausschließlich Pinguine und Robben leben, sind nun mit einem Zollsatz von 10% belegt. Obwohl diese eigentlich zu Australien gehören, wurden sie in den von Trump präsentierten Darstellungen gesondert aufgeführt. Eine mögliche, aber dürftige Erklärung, für die Entscheidung: Die Inseln besitzen eine eigene "Top-Level-Domain" – nämlich ".hm".

„Nirgendwo auf der Erde ist sicher", kommentierte der australische Premierminister Anthony Albanese am Donnerstag. Der australische Handelsminister Don Farrell nannte die Zölle gegenüber dem australischen Rundfunk ABC „eindeutig ein Fehler". „Die armen Pinguine, ich weiß nicht, was sie Trump angetan haben, aber ich denke, das ist ein Hinweis darauf, dass dieser Prozess überstürzt war."