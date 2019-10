Hat die Gamerszene wirklich nichts mit Extremismus zu tun?

Hass und Hakenkreuze in Foren und Chats

Diese "Szene“ bildet eine hauptsächlich virtuelle Gemeinschaft. So wie sich Mitglieder der Autoschrauber-Szene vielleicht an Tankstellen, Parkplätzen oder auf Tuning-Messen zusammenfinden, begegnen sich die Gamer in Chats und sozialen Medien. Sie tauschen sich mal öffentlicher in Gruppen oder Kommentaren auf Websites wie Steam, Youtube oder Twitch aus, mal privater in kleinen Chat-Gruppen bei Discord.

Kein Aufschrei für Hass-Kommentare

Durch alle diese Kanäle zieht sich ein Problem: Es wird dort nicht über Computerspiele und alltägliche Themen gesprochen und gestritten, sondern teilweise auch mit extremen Inhalten und Ansichten provoziert und geprahlt. "Es ist gibt User, die sich mit Hakenkreuzen und Führereid präsentieren. Antisemitische, rassistische, sexistische oder LGBTI-feindliche Inhalte werden geteilt. Mord- und Vergewaltigungsdrohungen auch“, berichtet Christian Huberts.

Solche menschenfeindlichen Haltungen sind nun sicher kein exklusives Problem der Spielewelt. Daher ist es auch vielmehr der laxe Umgang damit in Gruppen, Kommentaren und Chats, die im Zentrum der Extremismusprobleme in der Gamerszene stehen.

So werden beispielsweise rassistische Ausfälle in Gaming-Foren nicht sanktioniert, wie das beispielsweise in der Fußballkultur in der Fankurve zumindest teilweise der Fall sei. So folgt auf im Stadion zur Schau gestellten Hass im Fußball zumindest ein öffentlicher Aufschrei, wie zuletzt beispielsweise bei antisemitistischen Ausfällen von Fans des Chemnitzer FC. Teils folgen auch Strafen durch Organisationen wie den DFB.

Radikalisierung an den Rändern

Beim Gaming bleiben genau solche Folgen aus, wenn User sich in Chats oder Foren rassistisch oder sexistisch äußern. Einerseits, weil die Betreiber von Websites wie Steam wenig gegen Hass-Kommentare auf ihrer Seite tun, andererseits, weil die Gamer sich nicht darüber empören. "Es fehlt der Spielekultur ein breiter und öffentlich formulierter Konsens über demokratische Werte“, so Huberts. Selbst die Stars der Szene, wie der schwedische Videospiel-Youtuber PewDiePie provozieren mit antisemitischen "Witzen“ und erhalten dafür innerhalb der Szene kaum Gegenwind. Im Gegenteil: Wer die Aussagen kritisiert, wird von Fans massiv attackiert.

Gibt es doch einmal härtere Sanktionen für einen Hass-Kommentar in einem der relativ öffentlichen Netzwerke wie Steam, YouTube oder Twitch, kann der Kritisierte aber ohnehin immer in andere Kanäle der Gamerszene wechseln und dort endgültig ungestört weitermachen, etwa in privaten Discord-Chats oder in gänzlich unmoderierte Foren wie 4chan.

Spätestens auf solchen Plattformen ist dann die Anknüpfung an rechte Netzwerke wie Reconquista Germanica schnell da. Der Extremismus ist in diesen Kanälen der Gaming-Welt so stark ausgeprägt, dass gerade dort ein großes Radikalisierungspotential vorhanden sei. "Junge Männer mit Anerkennungsdefizit und auf Identitätssuche erleben hier über extremen Humor und das Spiel mit rechten Codes Selbstwirksamkeit, kommen dabei aber mit massiver Menschenfeindlichkeit, Verschwörungsideologien und rechtsradikalen Manifesten in Berührung“, so Huberts.

Innenministerium: Keine allgemeine Gamer-Kritik

Einen Bogen zur Terrortat von Halle lässt sich da durchaus schlagen. Junge Menschen können auf vielen Kommunikationskanälen der Gamerszene - anders als in anderen Szenen wie dem Fußball - Hass, Sexismus und Rassismus aufsaugen und verbreiten, ohne dabei kritisiert, sozial geächtet oder auch nur mit anderen Meinungen konfrontiert zu werden. Diese rechtsextremen Echokammern in der Gaming-Welt sind es wohl auch, die Innenminister Seehofer künftig stärker in den Blick nehmen will.

Auch wenn Seehofers Aussage sich, wie der darauf gefolgte Shitstorm zeigt, auch als generelle Kritik an Videospielen interpretieren lässt, ist sie wohl anders gemeint. Zumindest von seinem Innenministerium. So stellte ein Sprecher am Montag klar, dass es darum gehe, Spieleplattformen besser zu beobachten, auf denen sich bestimmte Täter vernetzen und kommuniziere: "Damit ist in keiner Form beabsichtigt, die gesamte Spielebranche oder Gamerszene in Misskredit zu bringen.“