Handymesse: In Barcelona beginnt der Mobile World Congress

Im Februar 2020, als beunruhigende Berichte von einem Virus aus China die Runde machten, sollte der Mobile World Congress trotzdem wie ursprünglich geplant stattfinden. Der Veranstalter versprach besondere Vorkehrungen zu treffen, etwa desinfizierte Mikrophone oder eine sogenannte "No Handshake Policy". Heute wirkt es fast rührend, dass es mal eine Zeit gab, in der man ernsthaft dachte, man könne eine Pandemie aufhalten, indem man sich nicht mehr die Hände schüttelt. Der MWC konnte dann letztlich nicht stattfinden, zum Leidwesen der Stadt Barcelona, in welcher die weltgrößte Handymesse ausgerichtet wird.

Ein Trend: Faltbare Smartphones

Nun ist der MWC eine der ersten großen Messen, die wieder in Präsenz abgehalten wird. Die Veranstaltung findet vom 28. Februar bis zum 3. März statt und erwartet werden 50.000 Besucher, was etwa halb so viel ist, wie in Zeiten vor der Pandemie. Die Trends in diesem Jahr: faltbare Smartphones und Geräte, die den Mobilfunkstandard 5G unterstützen.

Russland vom MWC ausgeschlossen

Auch der Krieg in der Ukraine hat Folgen für die Messe. So wird es dieses Jahr keinen russischen Stand geben, wie der Veranstalter GSMA bekannt gab, der Weltverband aller digitalen Mobilfunkanbieter. Zusätzlich wurden die Sicherheitsvorkehrungen für die Veranstaltung angepasst.

