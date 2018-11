Handy-Netz: Telekom bleibt vorne, o2 holt auf

Als "eine der größten Blamagen des Technologie-Standorts Deutschlands" hat Wirtschaftsminister Peter Altmaier das deutsche Handynetz kürzlich bezeichnet. Er telefoniere auf Fahrten nicht mehr mit ausländischen Ministerkollegen, da immer wieder neu anrufen müsse, weil dauernd das die Verbindung zusammenbreche. Mit zusammenbrechenden Handy-Verbindungen muss sich natürlich nicht nur der CDU-Politiker herumschlagen. Je nachdem welches Netz man nutzt und wo, kann die Qualität der Verbindung leiden.

Schlechte Noten fürs Telefonieren im Zug

Die Computerzeitschrift Chip testet deswegen jährlich das deutschen Handytest. Im gerade erschienenen Test gibt es dabei erneut schlechte Noten für die Qualität des deutschen Netzes beim Telefonieren im Zug. Bei o2 brachen fast 23 Prozent aller Gespräche in Fernzügen ab. Die Quote bei der Telekom (15 Prozent) und Vodafone (13 Prozent) war zwar besser, aber auch nicht zufriedenstellend. Aber nicht nur vom Anbieter hängt die Verbindungsqualität ab - auch ist wichtig, wo man sich gerade befindet. Der Empfang in der Stadt ist immer noch weit besser als auf dem Land, vor allem o2-Kunden können dort Probleme bekommen. Auf dem Land liegt der Anteil an abgebrochenen o2-Telefonaten bei beachtlichen 7,5 Prozent.

o2 hat aufgeholt

Insgesamt aber hat o2 massiv aufgeholt und bekommt von den Chip-Experten das Prädikat "gut" verliehen. Gerade in Städten bietet o2 mittlerweile ein verlässliches Netz. Trotzdem verfügen Vodafone und die Telekom in Metropolen immer noch über das beste Netz, allerdings ist der Abstand sehr viel kleiner geworden. In München beispielsweise bekam o2 die Note 1,20 und wurde knapp von Vodafone geschlagen (1,19). Das Fazit der Chip-Redaktion: Die Telekom hat sowohl für mobiles Internet als auch Telefonate das beste Netz. Dahinter folgen Vodafone und o2.