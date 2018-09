Hakenkreuze in Computerspielen: "Wir brauchen klare Grenzen"

Indiana Jones, Inglourious Basterds, Man in the High Castle: In Filmen und Serien sind Hakenkreuze und andere verfassungsfeindliche Symbole an der Tagesordnung, dasselbe gilt für Museen, Geschichtsbücher oder auch Comics. Voraussetzung ist: Der Nationalsozialismus darf nicht verherrlicht werden und die Darstellung muss Kunst, Kultur oder der Bildung dienen. Für Computerspiele galten diese Ausnahmen bislang nicht, doch das hat sich mittlerweile geändert. In begründeten Ausnahmefällen dürfen auch Spiele Hakenkreuze und andere Nazi-Symbole zeigen.

Kritik von Gewerkschaft und Familienministerium

Unter den Spielen, die sich über die neu gewonnene Freiheit freuen dürfen, sind Spiele, die sich ernsthaft mit dem Nationalsozialismus auseinandersetzen und etwa den Widerstand im dritten Reich thematisieren - darunter das erfolgreiche Wolfenstein 2. Doch es gibt auch Kritik an der neuen Regelung. Neben der Bundesfamilienministerin ("Mit Hakenkreuzen spielt man nicht") hat sich auch die Gewerkschaft Verdi ablehnend bezüglich Hakenkreuzen in Computerspielen geäußert. Der Deutscher Kulturrat fordert eine differenzierte Debatte.

"Wichtig, dass Debatte geführt wird"

Thomas Fuchs ist Chef der niedersächsischen Landesmedienanstalt. Er fürchtet einen Dammbruch und dass verfassungswidrige Symbole auch in Spielen auftauchen werden, die sich dem Thema nicht mit der gebotenen Sensibilität nähern. Doch er sagt auch: Es ist wichtig, dass die Debatte endlich geführt wird.

