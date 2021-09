Hackerkollektiv "Anonymous" erbeutet Daten von Attila Hildmann

Die Nachricht stammt von Anonymus, jenem berühmt-berüchtigten Hacker-Kollektiv, das sich bereits mit Scientology, mit Neonazis oder Verschwörungstheoretikern angelegt hat. In diesem Fall scheint es sich aber nicht um einen echten Hack zu handeln. Vielmehr wurden der Gruppe die Daten offenbar von einem ehemaligen Vertrauten Hildmanns zugespielt. Darunter sollen nicht nur Zugangsdaten zu social Media-Plattformen sein, sondern auch tausende Emails des ehemaligen Fernsehkochs.

Anonymous will Material an Presse und Behörden weitergeben

Gegen Atilla Hildmann liegt ein Haftbefehl wegen des dringenden Verdachts der Volksverhetzung vor. Der Verschwörungstheoretiker hält sich vermutlich in der Türkei auf. Anonymus hat angekündigt, in den kommenden Tagen Teile des Materials an Behörden und Presse weiterzuleiten.