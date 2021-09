Hackerangriff auf Wahl-Behörde: "Keine Gefahrenlage"

Mit Blick auf die Bundestagswahl am Sonntag beobachten die Sicherheitsbehörden Versuche, durch Hackerangriffe und Desinformation Einfluss zu nehmen.

So haben Hacker einem Bericht zufolge erneut die Behörde von Bundeswahlleiter Georg Thiel attackiert. Am Mittwoch hätten Unbekannte dort eine Software installiert, die den Zugriff von außen auf Server und Dateisysteme ermögliche, berichtete das Magazin "Business Insider". Derzeit werde ermittelt, ob Daten abgeflossen seien.

Ein Sprecher des Bundeswahlleiters teilte dazu der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstagabend mit, die schnelle Identifizierung des Schadens zeige, dass die Sicherheitssysteme funktionierten.

"Die internen Wahlserver für die Ermittlung des Wahlergebnisses und das Internetangebot des Bundeswahlleiters werden jedoch in separaten Netzen betrieben, es besteht demnach keine Gefahrenlage in Bezug zur Bundestagswahl", betonte er. In Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik laufe eine normale Sicherheitsüberprüfung, um jeglichen Schaden ausschließen zu können.

IT-Zentrum de Bundes: schwerwiegendes Sicherheitsereignis

Laut Business Insider stuft das BSI den Vorfall als Cyberangriff im Zusammenhang mit der Bundestagswahl ein, berichtete das Magazin weiter.

Beim IT-Zentrum des Bundes (ITZBund) werde er als "Major Incident", also schwerwiegendes Sicherheitsereignis, geführt.

Anderer Angriff schon im August

Erst Ende August hatte es laut "Business Insider" einen Angriff auf die Internetseite des Bundeswahlleiters gegeben. Dabei wurde die Seite demnach gezielt mit Anfragen bombardiert, bis sie überlastet war. Ein Sprecher des Bundeswahlleiters teilte zu dem damaligen Vorfall lediglich mit, die Internetseite sei "für wenige Minuten (...) störungsbedingt nur eingeschränkt erreichbar" gewesen.