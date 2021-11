Hacker in Netzwerke von Media Markt und Saturn eingedrungen

Die Hacker drangen vergangene Nacht in die Netze ein. Die MediaMarktSaturn Retail Group und ihre Landesorganisationen seien von Sonntag auf Montag Ziel einer Cyberattacke geworden, erklärte ein Sprecher des Unternehmens. Man habe die zuständigen Behörden informiert und arbeite mit Hochdruck daran, die betroffenen Systeme zu identifizieren und entstandene Schäden zu beheben. Dem Sprecher zufolge halten sich die Auswirkungen bislang in Grenzen. In den Filialen hakt es bei einzelnen Dienstleistungen, wie Finanzierungen oder Garantien. "Für die Kunden besteht derzeit kein Handlungsbedarf", so der Sprecher.

Bezahlen nur noch mit Bargeld?

In verschiedenen Berichten ist allerdings auch davon die Rede, dass die Kassensysteme zu guten Teilen ausgefallen seien. Der Verkauf geht demnach zwar weiter, aber nur gegen Barbezahlung. Rechnungen oder Kassenzettel können nicht ausgegeben werden. Diese Meldungen sind jedoch bislang vom Unternehmen nicht bestätigt.

Die zum Ceconomy-Konzern gehörende Gruppe betreibt in 13 europäischen Ländern insgesamt rund 1.000 Märkte von "Media Markt" und "Saturn". Die Online-Shops der Ketten sind aktuell erreichbar und den Angaben zufolge nicht von der Cyberattacke betroffen.

Hacker wollen angeblich Lösegeld

Auf dem Kurznachrichtendienst Twitter werden unterdessen Details zur Attacke verbreitet. Angeblich handelt es sich um eine Ransomware-Angriff, bei dem 3.100 Server befallen und Dateien verschlüsselt worden seien.

Bei ähnlichen Angriffen sperren Hacker seit längerem immer wieder die Computer-Systeme von Unternehmen und fordern danach Lösegeld. Erst wenn bezahlt wird, geben die Kriminellen die Daten wieder frei. Auch Behörden oder Hochschulen sind betroffen. Die Corona-Pandemie hat den Hackern dabei noch einmal Vorschub geleistet, da die Computersysteme über die schlecht gesicherten Heimnetzwerke der Mitarbeitenden leichter attackiert werden können.