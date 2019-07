Hacker haben leichtes Spiel bei Maus und Tastatur von Logitech

Es ist so ziemlich das Schlimmste, was man sich als Computernutzer vorstellen kann: Ein Hacker verfolgt die Tastatureingaben und übernimmt am Ende sogar die Kontrolle über den Rechner. Genau dieses Horrorszenario müssen Nutzer von Funk-Mäusen und -Tastaturen der Firma Logitech jedoch ernsthaft in Betracht ziehen. Wie die Computerzeitschrift CT herausgefunden hat, weisen die Funkverbindungen zahlreicher Logitech-Geräte diverse Schwachstellen auf. Betroffen sind Tastaturen, Mäuse und Wireless Presenter wie man sie bei Powerpoint-Vorträgen nutzt.

„Hacker haben da diverse Möglichkeiten und die Situation ist unserer Meinung nach recht dramatisch.“ Ronald Eickenberg, Redakteur bei CT.

Knackpunkt ist die Unifying-Funktechnik. Logitech liefert die kleinen USB-Funk-Empfänger seit 2009 mit, um seine kabellosen Tastaturen und Mäuse an den Computer anzubinden. Erkennbar ist Unifying-Technik am orangefarbenen Logo mit Stern. Hacker brauchen nur kurz Zugang zu dem kleinen USB-Stick. In manchen Fällen reicht es auch, einige Tasten zu drücken und währenddessen den Funkverkehr mitzuschneiden, um die verschlüsselte Funkverbindung attackieren zu können.