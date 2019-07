Der Bundestag stellt in seinem Gutachten fest: Amazon dürfte der Pflicht zur Informationsvermittlung bei der Datenerhebung von Nutzern zwar ausreichend nachkommen – "offen bleibt jedoch, wie unbeteiligte Dritte und Minderjährige von der Datensammlung ausgeschlossen werden können". Kinder könnten persönliche Informationen preisgeben oder Inhalte abrufen, die nicht für sie geeignet sind. Außerdem stelle sich die Frage, was mit Besuchern ist, die nicht wissen, dass der Sprachassistent sie aufzeichnet.

Amazon-Cloud: Datenklau von sensiblen Informationen möglich

Mit Blick auf die USA sei außerdem unklar, "zu welchen weiteren Zwecken Amazon seine Daten zukünftig nutzen könnte", heißt es in dem Gutachten. Ebenso sei auch ein Datenklau aus der Amazon Cloud nicht auszuschließen. Aufgrund der Masse der dort gespeicherten Informationen "könnte dies die Nutzer von 'Alexa' besonders sensibel treffen".

Das Bundesinnenministerium fühlt sich in der Sache nicht zuständig. "Die Nutzung der Sprachassistenten betrifft Datenverarbeitungen durch nichtöffentliche Stellen", so ein Sprecher. Für diese lasse die Datenschutz-Grundverordnung der EU den nationalen Gesetzgebern so gut wie keinen Regelungsspielraum.

Lösung über Einwilligungserklärung

Der fraktionslose Bundestagsabgeordnete Uwe Kamann weiß, wo man ansetzen könnte: "Wir müssen darauf dringen, dass die Einwilligungserklärung für den Nutzer auf die Gefahren und Möglichkeiten hinweist, die mit der Übertragung und Nutzung der Daten sowie der Daten von Dritten, die sich zufällig im Raum befinden, einhergeht." Die Amazon-Software sendet erst dann Sprachdaten, wenn der Nutzer ein Aktivierungswort ausspricht – zur Auswahl stehen "Alexa", "Computer", "Echo" oder "Amazon".

Die Sprachassistenten können Fragen beantworten, bestimmte Musik abspielen und andere Aufgaben erledigen. Laut einer aktuellen Studie werden sie besonders häufig in Familien genutzt.