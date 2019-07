Gütesiegel: Was steckt hinter Amazon's Choice?

35 Dollar hat das Skateboard gekostet, das John Hill sich auf Amazon gekauft hat und das mit einem Amazon's Choice-Siegel markiert war. Amazon's Choice wurde 2015 eingeführt, um Bestellungen via Alexa zu erleichtern. Wer über den Hightech-Lautsprecher ein Produkt bestellt, dem werden zunächst die Produkte aufgelistet, die ein Amazon's Choice-Label haben. Heute gilt Amazon’s Choice aber generell als Qualitätsmerkmal, an dem sich viele Kunden orientieren, um in der manchmal unübersichtlichen Einkaufswelt des Online-Riesen eine Konsumentscheidung zu fällen.