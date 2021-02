Große Koalition muss sich für Uploadfilter rechtfertigen

Fast zwei Jahre ist es nun her, dass die Europäische Union ihre viel-diskutierte Urheberrechtsreform beschlossen hat. Damals war viel diskutiert und gestritten worden - vor allem um die berüchtigten Artikel 11 und 13 (später umbenannt zu Artikel 15 und 17). Befürworter sahen in der Reform einen notwendigen Schritt zur Beteiligung von Verlagen sowie Künstlerinnen und Künstlern an den Gewinnen der großen Tech-Konzerne. Kritische Stimmen sahen in der Umsetzung eine Gefahr für das freie Internet, in der fast alle Inhalte überwacht und gesperrt werden können.

Was besagt das neue Gesetz zum Urheberrecht?

Nun hat die Bundesregierung den Gesetzentwurf verabschiedet, der die Urheberrechtsreform in deutschlandweites Recht überführen soll. Der Entwurf wurde gespannt erwartet, denn hier soll sich entscheiden, was künftig im Netz als Urheberrechtsverstoß gelten soll.

Beschlossen ist nun: Privatpersonen (d.h. nicht-kommerzielle Nutzer) sollen urheberrechtlich geschützte Inhalte nur unter bestimmten Voraussetzungen hochladen können, ohne dass diese automatisch gesperrt werden können: Erlaubt wären Video- und Audioschnipsel bis 15 Sekunden Länge, Texte bis 160 Zeichen Länge und Grafiken bis 125 Kilobyte Größe. Außerdem darf der Upload nur zur Hälfte aus diesem Material bestehen. Ein 15 Sekunden Film-Ausschnitt dürfte also nur verwendet werden, wenn er mit mindestens 15 Sekunden neuem Material kombiniert wird.

Ein Filmclip, der länger als 15 Sekunden ist, dürfte von dem Filmstudio, das daran die Rechte besitzt, automatisch gesperrt werden - es sei denn die Plattformen, auf denen die Dateien hochgeladen werden, zahlen für die Nutzung Lizenzgebühren an das Studio.

Wie wird das Internet dadurch verändert?

Streng genommen würde das bedeuten, dass ganz normale Memes, wie sie tagtäglich zu Hunderttausenden im Netz verteilt werden, gesperrt werden könnten, wenn sie ein Motiv zeigen, das dem Rechteinhaber nicht gefällt - zum Beispiel eine Aufnahme aus einem Film. Zwar sollen Parodien und Pastiches erlaubt sein, jedoch nur, wenn die Nutzung "durch den besonderen Zweck gerechtfertigt ist". Das festzustellen, wäre wohl in jedem Einzelfall neu notwendig. Und auch dann müsste das Filmstudio für die Nutzung des Bildes bezahlt werden.

Zahlreiche Posts, die im Moment zum ganz normalen Alltag auf Social Media gehören, wären nach der Auslegung des Gesetzentwurfs verboten - etwa dieser Tweet, der einen Screenshot aus dem Film "Kevin allein in New York" zeigt.