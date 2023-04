Großbritannien blockiert Mega-Übernahme im Games-Sektor

Die britische Kartellbehörde blockiert die geplante Mega-Übernahme der Videospiele-Firma Activision Blizzard durch Microsoft. Die Competition und Markets Authority (CMA) befürchtet, dass die Übernahme den wachsenden Markt für Cloud-Gaming verzerren und Innovationen behindern würde.

Microsoft würde zum drittgrößten Computerspiel-Produzenten aufsteigen

Computerspiele gelten als großer Wachstums-Markt. Cloud-Games wie "World of Warcraft", "Call of Duty" oder "Guitar Hero" haben dem US-Hersteller Activision Blizzard allein im vergangenen Jahr einen Umsatz von mehr als acht Milliarden Dollar beschert. Dieses Geschäft möchte sich Microsoft einverleiben. Für 69 Milliarden US-Dollar will der Software-Riese den Games-Publisher übernehmen. Damit würde Microsoft zum weltweit drittgrößten Computerspiel-Konzern aufsteigen.

Schon jetzt hat Microsoft einen Anteil von 60 bis 70 Prozent am Cloud-Gaming-Markt. Sollte der Konzern nun noch populäre Titel wie "World of Warcraft" dazu bekommen, würde sich Microsofts Vormachtstellung noch verstärken, so die Wettbewerbshüter.

Kartellbehörde will Wettbewerb im Cloud-Gaming-Sektor schützen

Cloud-Gaming gilt als Wachstumssektor. Wer Spiele übers Internet spielt, braucht keine Spielekonsole oder keinen teuren Gaming-PC mehr. Deswegen sei es wichtig, den Wettbewerb im Cloud-Gaming-Markt zu beschützen, heißt es in einer Mitteilung der britischen Wettbewerbshüter.

Microsoft will Berufung einlegen

Microsoft will beim britischen Competition Appeal Tribunal Berufung gegen die Entscheidung einlegen. "Wir wollen Activision Blizzard weiterhin kaufen und werden Einspruch einlegen", schrieb Microsoft-Präsident Brad Smith auf Twitter. Die Entscheidung spiegele ein fehlerhaftes Verständnis des Spielemarkts wider. Die Verhandlung beim Competition Appeal Tribunal könnte bis zu neun Monate dauern. Falls Microsoft dort Erfolg haben sollte, würde der Fall danach erneut bei der Competition und Markets Authority landen.

Geplanter Übernahme-Termin ist wohl nicht mehr zu halten

Microsoft und Activision Blizzard wollten die Übernahme ursprünglich Mitte Juli abschließen. Dieser Termin dürfte nun nicht mehr zu halten sein. Scheitert der Deal am Widerstand der Behörden, stehen dem Spiele-Konzern drei Milliarden Dollar von Microsoft zu.

Die Entscheidung der britischen Wettbewerbsbehörde ist der zweite große Rückschlag für Microsoft. In den USA klagt bereits die Handelsaufsichtsbehörde FTC gegen die Anfang 2022 angekündigte Mega-Übernahme.