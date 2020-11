Revanche auf Twitter: Greta Thunberg verspottet Trump

Thunbergs Twitter-Revanche mit den Worten von Donald Trump

Thunberg revanchierte sich mit ihrem Tweet für eine identische Äußerung Trumps aus dem vergangenen Dezember. Anlass war damals, dass das "Time"-Magazin Thunberg zur "Person des Jahres" ernannt hatte.

"So ridiculous. Greta must work on her Anger Management problem, then go to a good old fashioned movie with a friend! Chill Greta, Chill!", hatte Trump der Schwedin seinerzeit geraten.

Biden verspricht Rückkehr ins Klimaabkommen

Trump äußerte sich in der Vergangenheit mehrfach skeptisch zu der Frage, ob es den Klimawandel überhaupt gibt und falls ja, ob er vom Menschen verursacht ist. Die USA sind einer der größten Verursacher von Treibhausgasen.

Trump hat die USA außerdem aus dem Pariser Klimaschutzabkommen zurückgezogen. Sein demokratischer Herausforderer Joe Biden hat versprochen, dass die USA unter seiner Präsidentschaft wieder in das Abkommen zurückkehren würden. Biden lag am Donnerstagabend (Ortszeit) bei der Wahl vorne.