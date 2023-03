Nie mehr lästiger Bürokram? GPT-4 trifft Microsoft Office

Hier bahnt sich etwas Großes an. Gut möglich, dass wir uns an das, was da gestern als Microsoft 365 Copilot angekündigt wurde, einmal als erste große KI-Revolution in unserem Berufsleben erinnern werden. Ein paar Tage zuvor schon hat auch Google KI-gestützte Tests für seine Workspace-Angebote vermeldet.

Klar, es wurde alles ein bisschen viel in letzter Zeit mit dieser künstlichen Intelligenz: Ein neues ChatGPT hier, eine rachsüchtige KI-Suchmaschine dort, hüben bricht Filterpanik aus und drüben predigt eine KI beim Kirchentag. Vieles war und ist noch immer Spielerei, doch jetzt wird’s ernst.

Karl Klammer schlägt endgültig zurück

Microsofts Copilot soll direkt in Office-Programme wie Word, Excel oder PowerPoint integriert werden – also ganz so, wie einst Karl Klammer, die comichafte Büroklammer mit den Kulleraugen. Nur eben viel, viel mächtiger, denn hinter Copilot verbirgt sich mit GPT-4 die neueste Version des KI-Systems aus dem Hause OpenAI. Es ist nur halb im Spaß gemeint, wenn der Tech-Blog Futurism.com das als "Karl Klammer auf Steroiden, jede Menge davon" bezeichnet.