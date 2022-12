GPS-Tracker: Nützliche Helfer oder Spionage-Werkzeug?

Anfang Dezember in München: Eine Gruppe junger Männer raubt vor einer Diskothek einen 24-Jährigen aus – Jacke, Tasche, Airpods, alles weg. Wenige Stunden später nimmt die Polizei die Diebe fest – der Beraubte konnte seine Sachen per GPS orten und die Polizei direkt zu den mutmaßlichen Tätern führen.

GPS-Tracker werden für Diebe und Räuber zur Falle

GPS-Tracker sind immer kleiner, leichter und kostengünstiger geworden, die kleinsten Geräte sind nicht größer als ein Knopf. Damit nehmen die Einsatzmöglichkeiten zu: Haustiere lassen sich mit Trackern ausstatten, aber auch Alleinarbeitende oder Fahrzeuge.

Die Möglichkeiten für Missbrauch sind aber ebenfalls vielfältig: Weil die Geräte leicht versteckt werden können, lassen sich Personen ohne deren Einwilligung leicht überwachen oder ausspionieren.

Ortung per GPS bis auf wenige Meter genau

GPS-Tracker berechnen ihre Position aus den von Satelliten ausgesendeten Signalen. Um die Daten an einen Empfänger weiterzugeben, sind kleinere Geräte vom Mobilfunknetz abhängig, größere Tracker verschicken ihre Position auch über Satellit. Hier lauern auch weitere Kosten: für die Datenübertragung sind monatliche Gebühren fällig. Dafür ist die Ortung auch sehr genau - bis auf wenige Meter.

Demenzkranke können leichter gefunden werden

Markus Schlittenbauer von der Firma ProteGear aus Rosenheim zeigt eine Schuhsohle. In ihr ist ein GPS-Tracker verbaut. Solche Sohlen können zum Beispiel in die Schuhe von an Demenz Erkrankten gelegt werden. Bei Bewegung aktiviert sich der Tracker. Jede Minute gibt er seine Position durch.

Verlässt der Träger oder die Trägerin der Sohle einen vorher festgelegten Bereich, bekommen Angehörige oder Pflegende ein Warnsignal – innerhalb dieses Bereichs können sich Erkrankte aber frei bewegen. Der Akku wird über Induktion geladen.

Sportler in Not werden mit GPS schneller gefunden

Schlittenbauer entwickelt und vertreibt GPS-Tracker. Mehrere hundert Euro kosten seine Geräte für Sportler. Wassersportler und Bergsteiger nutzen die, um im Notfall ihre Position schnell durchgeben zu können.

Schlittenbauer kann das demonstrieren: An seinem Computer in Rosenheim kann er eine Karte der Küste der Kapverdischen Inseln aufrufen – deutlich sind im Meer die Bahnen der Surfer zu sehen, die seine Geräte nutzen. Wenn einer etwa von der Strömung aufs offene Meer gezogen wird, kann er ein Notrufsignal mit seiner Position absetzen.

Er hat aber auch schon Reisegepäck mit den Trackern ausgestattet – als es am Flughafen verlorenging, konnte er der Fluggesellschaft immerhin genau sagen, wo sich sein Gepäck befand.

GPS-Tracker sinnvoll für teure Räder

Im Bereich des Polizeipräsidiums München ist im vergangenen Jahr die Zahl der gemeldeten Fahrraddiebstähle um zehn Prozent zurückgegangen, auf 6.000 – die Schadenssumme war aber so hoch wie nie: Fünf Millionen Euro. Die Diebe konzentrieren sich also auf teure Räder. Deshalb statten viele ihre E Bikes und hochwertigen Sporträder mit GPS-Trackern aus.

Erst Anfang September konnte ein 21-jähriger Nürnberger die Polizei zu seinem gestohlenen Fahrrad führen – er hatte einen Tracker daran angebracht und konnte das Rad orten. Wie das Polizeipräsidium Mittelfranken mitteilte, fanden sich auf dem Lieferwagen des mutmaßlichen Diebes noch mehrere andere Fahrräder, die wohl ebenfalls gestohlen waren.