Gemini Flash: Viel Wirbel um Googles neue Bild-KI

Was die Qualität der Bildgenerierung angeht, hinkt die Google KI noch hinter Konkurrenten wie Midjourney und Flux zurück. Trotzdem: Die integration in das Chatfenster ist etwas, das es in dieser Form bislang nicht gab und das vor allem in der Grafik- und Designwelt große Wellen schlagen dürfte.

Kleidungstausch und Wasserzeichen

Auf Social Media tauschen sich viele Nutzer bereits darüber aus, was sie alles mit dieser KI angestellt haben. Ein Twitter-User zeigt, wie er ein künstlich generiertes Model mit einem real existierenden Kleidungsstück kombiniert hat: Auf einmal trägt die virtuelle Frau tatsächlich die Jacke, die er in den Chat eingefügt hat.