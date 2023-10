Google zahlte Milliarden für Platz als Standard-Suchmaschine

Die Alphabet-Tochter Google hat einem Medienbericht zufolge im Jahr 2021 mehr als 26 Milliarden Dollar (rund 25,5 Milliarden Euro) dafür bezahlt, die Standard-Suchmaschine auf Smartphones und in Webbrowsern zu sein. Ein hochrangiger Google-Manager habe die Summe am Freitag in einem Wettbewerbsprozess in Washington genannt, berichtete die Agentur Bloomberg zum Wochenschluss.

Größte Kosten: Zahlungen, um Standard-Suchmaschine zu sein

Googles Einnahmen aus der Suchwerbung beliefen sich demnach 2021 auf 146,4 Milliarden Dollar, während die Zahlungen für die Standardeinstellung die größten Kosten darstellten. Google lehnte einen Kommentar dazu ab.

Google muss sich im "Prozess des Jahrzehnts" wegen angeblicher Verletzung von US-Kartellgesetzen verantworten. Der Konzern soll Berichten zufolge mit milliardenschweren Zahlungen an Geräte-Hersteller wie Apple sichergestellt haben, dass diese ihren Kunden Google als Standard-Suchmaschine anbieten. Dies zementiere die Marktdominanz von Google im lukrativen Markt für Internet-Werbung. Das Unternehmen weist die Vorwürfe zurück. Bei einer Verurteilung droht Google die Zerschlagung.

Google will weitere Milliarden in künstliche Intelligenz investieren

Ebenfalls am Freitag wurde bekannt, dass der Suchmaschinen-Riese bis zu zwei Milliarden Dollar in das auf künstliche Intelligenz (KI) spezialisierte Startup Anthropic investieren will. Dies berichtet das "Wall Street Journal" (WSJ) unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Google habe bereits 500 Millionen Dollar in den OpenAI-Konkurrenten gesteckt. Im Laufe der Zeit sollen weitere 1,5 Milliarden Dollar fließen. Google hatte bereits in der Vergangenheit Kapital in Anthropic investiert.

Die neue Investition würde bedeuten, dass Google den Kampf um die Vorherrschaft bei KI intensiviert. Beim schlagzeilenträchtigen Thema KI sehen Experten ChatGPT der Microsoft-Beteiligung OpenAI als weltweit immer noch technisch führend. Allerdings wächst die Konkurrenz, weil zahlreiche Konzerne Milliardenbeträge in diese neue Technologie investieren. Der Online-Händler Amazon hatte vergangenen Monat mitgeteilt, dass er bis zu vier Milliarden Dollar in Anthropic investieren würde, um mit den wachsenden Cloud-Rivalen im Bereich der KI zu konkurrieren.

Mit Informationen von Reuters