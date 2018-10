Google will die Welt retten - und sich selbst

Seit Wochen rumort es bei Google: Erst eine Such-App für China, die sich den Zensurbestimmungen des Regimes in Peking beugt, dann Millionenabfindungen für ranghohe Ex-Manager, denen sexuelle Belästigung vorgeworfen wird. Gute Nachrichten tun da gut. Besonders auf einem Gebiet, wo Google vermutlich die Nummer 1 weltweit ist: bei der Künstlichen Intelligenz.

25 Millionen Dollar für Projekte

25 Millionen Dollar, so viel will Google in den kommenden Monaten gemeinnützigen Organisationen auf der Welt zur Verfügung stellen, damit deren Projekte mit Hilfe Künstlicher Intelligenz schneller umgesetzt werden können. Dahinter steckt Google.org - das ist der gemeinnützige Arm des Suchmaschinen-Unternehmens.

Jaqueline Fuller ist die Chefin der Organisation. Vor acht Monaten habe sie mit Google-Chef Sundar Pichai vereinbart, gemeinnützigen Organisationen KI-Technologie zur Verfügung zu stellen: „Er hat uns aufgefordert größer zu denken und zu überlegen, wie wir andere inspirieren können, Künstliche Intelligenz zum Wohle aller einzusetzen“, erzählt sie.

Für Google ist das Thema KI - Künstliche Intelligenz - das wichtigste Zukunftsthema. Kaum ein Konzern verfügt über solch ein Know-How und Rechenpower um schnelle riesige Datenmengen auswerten zu können, wie Google. Stolz zeigt das Unternehmen in seinem Event Center in Sunnyvale nur wenige Kilometer südlich vom Hauptsitz in Mountain View Projekte, die den praktischen Nutzen von KI verdeutlichen sollen.

Google möchte Wale retten

Großwale kommunizieren oft über hundert Kilometer hinweg. Sechs der dreizehn Arten sind vom Aussterben bedroht. Rif Saurous und sein Entwicklerteam unterstützen US-Meeresbiologen beim Schutz der Wale und dabei, Wale anhand ihrer Geräusche zu identifizieren: „Wir können so ihren Aufenthaltsort ermitteln, ihre Wanderung verfolgen. Die Meeresbiologen, mit den wir zusammenarbeiten, haben viel zu viel Ton-Material. Es würde Jahre dauern bis ein Mensch sie erfasst hat.“

Saurous und sein Team haben deswegen ein neuronales Netzwerk entwickelt, das Unterwasser-Mikrofone auswerten und sagen kann, wo sich Wale gerade aufhalten. Die Entwickler haben zudem tausende Stunden Tonaufnahmen der US-Ozeanbehörde in zweidimensionale grafische Modelle umgewandelt. Kombiniert man die daraus gewonnenen Verhaltensmuster der Wale mit aktuellen Aufnahmen, lassen sich auch Vorhersagen über den künftigen Aufenthaltsort der Tiere treffen. Das ist wichtig, denn in vielen Gebieten stoßen Großwale mit Schiffen zusammen. Auch ist es aus wissenschaftlicher Sicht wichtig, die Wanderungsbewegungen der Wale kennenzulernen.

Mit künstlicher Intelligenz gegen Kindesmissbrauch

Für ein anderes Projekt macht sich Jaqueline Fuller stark: Dabei geht es um Prostitution und die Ausbeutung von Minderjährigen. Thorn, eine gemeinnützige Organisation mit Sitz in Los Angeles, hat eine Software entwickelt, die Sex-Online-Anzeigen auswertet. Jeden Tag werden 200.000 Bilder mit Sexanzeigen veröffentlicht , so sind die Polizeibehörden gar nicht in der Lage, die ganzen Daten per Hand auszuwerten und Opfer und Zuhälter ausfindig zu machen.

„Mit Maschine Learning-Technologie können Fotos verglichen und die Sprache der Anzeigen analysiert werden“, sagt Fuller. So könne man dann mit hoher Wahrscheinlichkeit Minderjährige finden. Zurzeit können 7000 Polizisten die Anwendung nutzen, mehr als 28.000 minderjährige Opfer konnten so identifiziert werden, sagt Fuller. Unterstützung habe Thorn in Form von Google-Programmieren erhalten. Genau das, so betont Fuller, wolle man jetzt ausweiten.

Google setzt auf KI

Googles Weltverbesserungsprogramm verspricht neue Fortschritte. Aber natürlich bietet künstliche Intelligenz nicht nur gemeinnützige Möglichkeiten. Personalisierte Werbung, undurchsichtiges Datensammlung und autonome Waffensysteme: Für viele ist moderne künstliche Intelligenz und Machine Learning ein Pulverfass mit potentiell gefährlichen Auswirkungen. Bei allen positiven Folgen der neuen Google-Initiative - für den Tech-Konzern ist sie vor allem auch eine PR-Kampagne für das eigene Geschäftsmodell.