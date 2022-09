Google will die Googlesuche neu erfinden

Bilder-Text-Suche mit Multisearch

Googles neues "Multisearch"-Tool verbindet die Suche mit Bildern und die Suche mit Text. Schon jetzt lassen sich durch die "Google Lens"-Funktion Teile von Bildern im Internet suchen. So lassen sich beispielsweise Produkte zum Kaufen ausfindig machen, etwa ein auf einem Foto abgebildetes T-Shirt.

"Multisearch" soll nun der nächste Schritt sein, und zusätzlich zur Bildersuche Text-Eingaben möglich machen. Damit könnte man nicht nur das T-Shirt selbst finden, sondern etwa auch eine Krawatte mit demselben Muster wie das T-Shirt. Die Funktion soll in den nächsten Monaten in zahlreichen Sprachen verfügbar gemacht werden.

Diskussionen und Foren-Suche

Über die letzten Jahre ist es für viele Nutzer eine beliebte Methode geworden, das Wort "Reddit" an eine Google-Suche anzuhängen. So erhält man statt der immer gleich aussehenden Bestenlisten Diskussionen und Foreneinträge von echten Menschen – in diesem Fall aus Communities auf der Social Media-Plattform Reddit.

Google hat dieses Phänomen nun auch erkannt und reagiert darauf – mit einem gesonderten "Diskussionen und Foren"-Feature. Hier sollen Ergebnisse von Online-Communities wie Reddit, Quora und anderen Plattformen in den Vordergrund gerückt werden.

Warnung über persönliche Informationen in Google-Ergebnissen

Wenn persönliche Daten ins Internet geraten – etwa als Teil einer Rufmord-Kampagne, dann ist es besser, möglichst schnell etwas davon zu erfahren. Ab nächstem Jahr will Google seine User darüber informieren, wenn nicht-öffentliche Informationen wie die Adresse und die Telefonnummer in den Google-Ergebnissen landen. Anschließend soll es möglich sein, die Daten aus den Sucherergebnissen einfach wieder zu entfernen.