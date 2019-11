Google Stadia: So spielt sich Game-Streaming

Der Reality-Check steht noch aus

Allerdings hatte Google während unseres Vorabtests alle Bedingungen selbst in der Hand. Das heißt: Ob das Erlebnis in Dietfurth oder Kronach genauso gut wie im Google Office in München ist, muss sich erst noch zeigen. Nadelöhr ist dabei die Internetverbindung: Google gibt an, dass für eine Streamingqualität von 720p bei 60fps mindestens 10 Mbit/s Downstream nötig sind, für die höchste Qualität (4K) sollten es schon 35 Mbit/s sein.

Außerdem konnten wir nur Einzelspieler-Modi einiger Spieletitel testen. Latenzen, die während einer Multiplayer-Partie entstehen können, konnten so gar nicht erst auftreten.

Und ganz ohne eigene Hardware geht es (vorerst) dann doch nicht. Zum Start am 19. November gibt es nur Pakete mit dem Google-eigenen Controller und Chromecast-Stick, der für den Fernseher benötigt wird. 2020 soll es dann auch Pakete bzw. Abo-Modelle ohne Google-Hardware geben. Auch eine abgespeckte kostenfreie Variante soll kommen.

Guter Ersteindruck, aber die Feuertaufe steht noch bevor

Ob Google mit Stadia eine Art Netflix oder Spotify für Games schafft, hängt davon ab, ob Stadia die angekündigte Performance und das niederschwellige Gaming-Erlebnis auf allen Geräten tatsächlich so reibungslos garantieren kann.

Und: Nicht zu unterschätzen ist auch die Spiele-Auswahl. Zwar sind für Stadia bereits einige neue Blockbuster - darunter "Cyberpunk 2077" - und auch Exklusivtitel angekündigt, spannend bleibt aber, ob die Gesamtmischung des Spieleangebots eine breite Masse an Spielern anspricht, die dann auch bereit ist, dafür regelmäßig um die 10€ im Monat zu berappen.