Google plant Streaming-Dienst für Games

Der neue Dienst könnte das Gaming-Geschäft revolutionieren: Google will nächsten Monat angeblich ein Netflix-ähnliches Streaming-Angebot für Games mit dem Namen "Project Stream" vorstellen. Auch Unternehmen wie Sony, Apple und Amazon arbeiten an ähnlichen Diensten.

Spielen in der Cloud

Das Besondere: Die Spiele laufen nicht mehr auf dem Computer oder der Konsole zu Hause, sondern in der Cloud. Von dort können sie dann auf dem PC, Fernseher oder Tablet gestreamt werden. Der Vorteil: Man braucht keine allzu schnelle und damit teure Hardware mehr.

Breitbandanschlüsse machen's möglich

Bislang haben gestreamte Spiele nicht gut funktioniert, weil man dazu eine schnelle Internetverbindung mit geringer Latenzzeit benötigt. Doch mit der Zunahme der Breitbandanschlüsse ist das kein unlösbares Problem mehr. Außerdem besitzt Google rund um den Globus Rechenzentren.

Milliardenmarkt lockt die Branche an

Allein in den USA geben die Konsumenten pro Jahr 36 Milliarden Dollar für Videospiele aus. Bislang bietet nur Sony mit "PlayStationNow" einen vergleichbaren Dienst an. Dieser kostet 99 Dollar pro Jahr. Auch Microsoft plant in diesem Jahr ein Angebot, mit dem sich X-Box One Spiele auf Computer, Telefone und Tablets streamen lassen.