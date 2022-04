Google plant "alles ablehnen"-Button für Cookie-Banner

Der Internetkonzern Google will seine Cookie-Banner mit einem "alles ablehnen"-Button ausstatten und diesen in der europäischen Union, der Schweiz und Großbritannien Stück für Stück etablieren, sagte Hamburgs oberster Datenschützer Thomas Fuchs am Mittwoch bei der Vorlage des Tätigkeitsberichts seiner Behörde für 2021.

In Frankreich hat man bereits ein Bußgeld gegen Google und Facebook verhängt. Auch in Deutschland steht das Unternehmen mit der Verbraucherzentrale NRW vor Gericht. Das Design der Cookie-Banner auf google.de verstößt nach der ihrer Ansicht gegen nationale Regelungen und EU-Vorgaben. "Mit Tricks bei der Gestaltung der Cookie-Banner versuchen Unternehmen, die Einwilligung der Verbraucherinnen und Verbraucher zu erschleichen, um an möglichst viele persönliche Informationen zu gelangen, diese zu sammeln und zu verarbeiten", begründete der Vorstand der Verbraucherzentrale, Wolfgang Schuldzinski, das Verfahren.

Die Ablehnung ist viel komplizierter als die Zustimmung

Die Ablehnung der Cookies ist viel aufwändiger als die Zustimmung. Für die Zustimmung müssen die Nutzer nur einmal klicken, während sie zur Ablehnung erst auf eine zweite Ebene des Banners wechseln müssen. Dort müssen sie dann mindestens drei verschiedene Kategorien von Cookies einzeln ablehnen, bevor Google diese Einstellungen übernimmt und die User wieder auf die Startseite zurückgehen können.

Der Button soll zeitnah kommen

Auch Hamburgs oberster Datenschützer Thomas Fuchs hatte Google nach eigenen Angaben vergangene Woche in einem Schreiben aufgefordert, die Cookie-Banner zu überarbeiten, weil sie nicht den datenschutzrechtlichen Anforderungen entsprächen. "Die gute Nachricht ist, dass es jetzt eine schriftliche Zusage von Google gibt", diesen Button zeitnah zu programmieren und dann als Standard zur Verfügung zu stellen, betonte Fuchs. Denn viele seien von Cookie-Bannern extrem genervt, klickten diese einfach weg, indem sie ihnen zustimmten.

In Frankreich muss Google 150 Millionen Euro Strafe zahlen

Begonnen hat alles vor kurzem die französischen Datenschutzbehörde CNIL. Diese hatte im Januar gegen zwei Google-Töchter Strafzahlungen in Höhe von 150 Millionen Euro und gegen Facebook von 60 Millionen Euro verhängt.

"Hier ist Bayern": Der BR24 Newsletter informiert Sie immer montags bis freitags zum Feierabend über das Wichtigste vom Tag auf einen Blick – kompakt und direkt in Ihrem privaten Postfach. Hier geht’s zur Anmeldung!