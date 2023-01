Navigation: Google Maps mit mehr Infos für Münchner Radler

London, New York, Amsterdam, Berlin und auch München: In diesen fünf Städten bekommen Radfahrer bei Google Maps seit einigen Tagen detailliertere Informationen zu Radwegen angezeigt. Wer eine Route auswählt, erfährt beispielsweise, zu welchem Anteil diese über spezielle Radwege führt. Verkehrsteilnehmer auf zwei Rädern wissen so vorher, welche Radwege-Typen einen auf der gewählten Strecke erwarten.