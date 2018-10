Google hilft chinesischen Zensoren

Das Projekt trägt einen gefälligen Namen - „Dragonfly“, Libelle. So nennt der Konzern die zensierte Internet-Suche, die er für seinen Wiedereinstieg in den chinesischen Markt vorbereitet. Während andere Internet-Konzerne dort teilweise sogar Dissidenten an die Geheimpolizei verraten, hatte Google seine Suchmaschine 2010 aus China abgezogen - und diesen Umstand natürlich auch massiv vermarktet.

Kein Sex und keine Demokratie

Ungewohnt offen - und zynisch – äußert sich Pichai nun zum China-Dummie, den Google im Labor betreibt. „Unsere Mission ist es, Informationen für alle bereitzustellen“, sagt er. Und trotz Zensur-Algorithmus beantworte Dragonfly 99 Prozent der Suchanfragen. Der Rest betrifft unter anderem die Menschenrechte, Demokratie, Sex und den Dalai Lama.

Die Ethik des Marktes

Google achte stets auf einen Mix an ethischen Werten wie Datenschutz und Informations- sowie Meinungsfreiheit. Vor allem aber sei China „ein wundervoller Markt“. Anfang nächsten Jahres dürfte die chinesische Suchmaschine fertig sein. Google’s schmutziger Deal mit den Zensoren kann dann perfekt gemacht werden.